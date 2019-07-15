رؤساء حكومات لبنانية سابقين يصلون جدة للقاء العاهل السعودي

بيروت/ ادوار حداد/ الخليج 365

توجه وفد رؤساء الحكومات السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي من مطار جدة، اليوم الإثنين، إلى قصر السلام للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.



وقال الرئيس فؤاد السنيورة، بعد وصوله جدة، إنه "لدينا علاقات أخوية ممتازة وصادقة مع السعودية، وهذه الزيارة تأتي للتعبير عن اهمية هذه العلاقة".



وقال: "نشدد على أهمية إعادة الاعتبار لـ(اتفاق) الطائف والدستور وبسط سلطة الدولة (اللبنانية) على كامل أراضيها".



وأضاف أن: "(رئيس الوزراء سعد) الحريري حملنا رسالة تعزيز العلاقة بين لبنان والسعودية، فهي علاقة تعبر عن احترام واستقلال وسيادة لبنان".

وأكد ان "على لبنان ان يواجه التحديات بموقف موحد، والأهم هو النأي بالنفس قولا وعملا".

من جهته، اعتبر الرئيس سلام ان "الزيارة مهمة وطبيعية، وعلاقتنا مع السعودية وثيقة وتاريخية ومستمرة ونتوقع المزيد من التواصل خصوصا في ظل الظروف الصعبة".



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وقال: "منذ فترة نشهد خطوات كبيرة من السعودية تجاه لبنان، والحكومة هي من ترعى الاتفاقات".



واجتمع الرؤساء الثلاثة مع الحريري قبل سفرهم.

ويعقد الرؤساء السابقين اجتماعات دورية لدعم الرئيس الحريري.

واتفاق الطائف، هو اتفاق تم التوصل إليه بوساطة المملكة العربية السعودية في 30 سبتمبر 1989 في مدينة الطائف.

وأنهى الاتفاق الحرب الأهلية اللبنانية، التي استمرت قرابة 15 عاما، وحضره 62 نائباً لبنانياً من أصل 73.

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