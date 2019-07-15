أمير قطر يهنيء أردوغان بمناسبة يوم "الديمقراطية والوحدة الوطنية"

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365



بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان، ببرقية تهنئة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة ذكرى يوم "الديمقراطية والوحدة الوطنية"، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

ويوافق يوم "الديمقراطية والوحدة الوطنية" في تركيا، الإثنين، 15 يوليو/ تموز، الذكرى الثالثة لإفشال المحاولة الانقلابية التي جرت في 2016.

وكانت الدوحة أول عاصمة عربية تعلن تضامنها مع الحكومة التركية ليلة المحاولة لانقلابية في 15 يوليو/ تموز 2016؛ وأجرى حينها الشيخ تميم اتصالا هاتفيا مع أردوغان.



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وتحيي تركيا الإثنين، في عموم ولاياتها ومدنها، الذكرى السنوية الثالثة لإفشال المحاولة الانقلابية، التي راح ضحيتها 251 شهيدا وأصيب فيها أكثر من ألفين آخرين.



وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية، واغتيال الرئيس أردوغان.



وقوبلت محاولة الانقلاب باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه مبنى البرلمان، ورئاسة الأركان بالعاصمة، ومطار أتاتورك الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

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