بارزاني: دخلنا مرحلة جديدة ستتحسن فيها الأوضاع الاقتصادية

أربيل (العراق)/ عارف يوسف/ الخليج 365



رجح رئيس إقليم كردستان في شمال العراق، نيجيرفان بارزاني، انتعاش وتحسن الأسواق المحلية في الإقليم، وتوفر فرص العمل خلال المستقبل القريب، بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية والسياسية.



جاء ذلك، في كلمة لبارزاني خلال افتتاح معرض "روانكة فرص" الدولي بنسخته الرابعة في العاصمة أربيل، الإثنين، بمشاركة عشرات من الشركات المحلية والعربية والأجنبية.



وقال بارزاني إقليم كردستان، قطع أشواطاً في مجال الإعمار والبناء، الذي وفر كثير من فرص العمل، "ولولا الحرب ضد داعش والأزمات المتتالية، لكان وضع الإقليم حالياً أفضل من أي وقت مضى".



واستعادت العلاقات بين الحكومة المركزية في بغداد والإقليم عافيتها، بعد فتور خلال السنوات الماضية، ووقعا خلال وقت سابق من العام الجاري اتفاقيات فتح الحدود وأخرى مرتبطة بانسيابية إنتاج النفط وتصديره.



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وتوجد ملفات شائكة عالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، في مقدمتها المناطق المتنازع عليها بينهما.



وأوضح بارزاني أن الإقليم "دخل مرحلة جديدة، ويحث الخطى نحو مستقبل أفضل، ستتحسن معه الأسواق ويتم فيه توفير فرص عمل".



وشدد بارزاني على أنه "لا بد من تعاون السلطات السياسية والاقتصادية والإدارية معاً لخدمة المجتمع".



وسيتسمر المعرض الذي يهدف إلى توفير الآلاف من فرص العمل للشباب في الإقليم، يومين في الفترة بين 15 - 16 يوليو/ تموز الجاري.



ويشارك في المعرض 166 شركة، و13 دولة وهي كل من "كوريا، والكويت، ولبنان، وانكلترا، والمانيا، وفرنسا، والدنمارك، والسويد، والامارات، وسويسرا، وامريكا، وكندا، والعراق".

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