7 مضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



قال نادي الأسير الفلسطيني، الإثنين، إن سبعة معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري (دون تهمة).

وأوضح النادي في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن المعتقل جمال الطويل، انضم الأحد، للإضراب المفتوح للطعام، ليرفع عدد المضربين رفضا للاعتقال الإداري إلى سبعة.

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و"الطويل" أحد أبرز قيادات حركة حماس في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، وشغل منصب رئيس بلدية البيرة، وأمضى نحو 15 عاما في الاعتقال.

وأوضح نادي الأسير أن أقدم المضربين هو المعتقل جعفر عز الدين، من بلدة عرّابة بمحافظة جنين (شمال)، حيث يخوض الإضراب منذ 30 يوما.

والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال دون محاكمة، لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل، ويتم تمديده لمرات عديدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.