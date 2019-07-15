الجيش الإسرائيلي يعتقل 2759 فلسطينيا منذ بداية 2019

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-
اعتقل الجيش الإسرائيلي، 2759 فلسطينيًا، منذ بداية عام 2019، بحسب مؤسسات تعنى بقضايا المعتقلين الفلسطينيين.
وقالت المؤسسات (نادي الأسير، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شؤون الأسرى)، في بيان صحفي مشترك، وكالة تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن من بين المعتقلين 446 طفلا، و76 سيدة.
ولفت البيان إلى أن الاعتقالات تمت في مختلف مدن وبلدات الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، وقطاع غزة.
وأشار البيان إلى أن عددا من المعتقلين، أفرج عنهم بعد فترة قصيرة دون محاكمة.
وبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حتّى نهاية حزيران/ يونيو نحو (5500)، منهم (43) سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال نحو (220) طفلاً، والمعتقلين الإداريين (دون تهمة) قرابة (500)، بحسب البيان.
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