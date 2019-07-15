برلماني ليبي: لم يعد خافياً على أحد دعم أردوغان للجماعات الإرهابية

قال النائب الليبي عبد المطلب ثابت، إن هناك تدخلات تركية سافرة وواضح في ليبيا، ولم يعد خافياً علي أحد قيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدعم المليشيات والجماعات الإرهابية بالأسلحة.

وأضاف ثابت، في تصريحات علي هامش الزيارة التي يقوم بها وفد من أعضاء مجلس النواب الليبي إلي البرلمان المصري، أننا نسعى من خلال مجلس النواب والجامعة العربية المزمعة غداً الأحد العمل علي توحيد الجهود العربية لمواجهة هذا المد التركي، لاسيما أن "أردوغان" لدية طموح واسع في المنطقة، والذي تكسر بعد ثورة 30 يونيو في جمهورية مصر العربية.

وتابع البرلماني الليبي، أن "أردوغان" يسعي في معركة "الأمل الأخير" لدية، للسيطرة علي ليبيا من خلال دعم الجماعات الإرهابية، ويمتد طموحة للمنطقة بالكامل.

وأشاد ثابت بالجهود التي تقوم بها القوات المسلحة المصرية بالتنسيق مع القوات الليبية لمواجهة الجماعات الإرهابية المدعومة من قطر وتركيا، مشيراً إلي أنه بفضل جهود القوات المسلحة فأن المنطقتين الشرقية والجنوبية محررة، وأن الجيش الليبي استعاد عافيته، والأسابيع القادمة سنسمع أمور تسر فيما يتعلق بالعاصمة.

وأشار ثابت إلي أن القوي السياسية تعمل علي صياغة حل توافقي يرضي جميع الأطراف ويدعم مدنية الدولة، مؤكداً أنه سيتم مخاطبة البرلمانات الدولية، بالإضافة إلي زيارة الكونجرس الأمريكي والاتحاد الأوروبي من أجل شرح الأوضاع في ليبيا والجهود الرامية من القوات المسلحة جنبا إلي جانب القوي السياسية من أجل مواجهة الإرهاب واستعادة الاستقرار، والمطالبة بوقف تمويل الإرهابيين.

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