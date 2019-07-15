حادث مروع ينهي حياة 5شبان في #عسير

صحيفة الخليج الالكترونية

تسبب حادث مروري مروع، وقع مساء أمس الأحد، في وفاة خمسة شبان وإصابة اثنين بإصابات بليغة، وذلك في ساعةٍ متأخرة من مساء أمس الأحد، في محافظة المجاردة بمنطقة عسير.

أوضح ذلك المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، محمد بن حسن الشهري؛ وقال إن فرق الإسعافية بالهلال الأحمر في عسير باشرت حادث اصطدام سيارة في أسفل عقبة سنان (مركز خاط).

وأضاف أنه فور تلقي البلاغ عند الساعة ٢٣:٢٢ مساءً، تم توجيه فرقتي إسعاف على الفور، حيث اتضح وجود خمس وفيات وإصابتين بليغتين، وتم التعامل مع الحالات بمهنية عالية وجرى نقل الحالتين عن طريق الفرق الإسعافية إلى مستشفى المجاردة.