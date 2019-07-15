صحيفة الخليج الإلكترونية ياسيدي القوي ..

إعتِدتُ أن اكون أنا بالداخل وأنت بالخارج بإنتظاري

هذه مَرَّتُنَا الأولى سنفعل بها العكس!

ياسيدي القوي ..

تَرَانِي لاأُبالي ؛ تسمعني أُردِدْ: بسيطة,سهلة,بسيطة,سهلة أُسخِفَ مَرَضَكْ اقطع حديثك عن معلومات الطبيب ، أحاول تشتيتك فـ أقرأ بعنيك خيبتك بردة فعلي!

سيدي القوي:

عليك أن تعلم بأني منذُ فترة وجيزة تعَلّمت فَنّ الإِدِّعَاء ؛ الإدعاء بالقوة ؛ الصلابة ؛ الشجاعة ؛ رباطة الجأش ، يا (سيدي القوي) هذا ليس “تبلدًا” ؛ لكِنّكَ عندي “بَلدًا” يجب أن لايعلم عدوه “المرض” بضعفة حتى لا يفكر بهالجوم عليه سأتعلم جميع الفنون القتالية لأني من سكان هذا البلد !

سيدي القوي:

هل عليَّ إخبارك غدًا بأني لا أحب سماع صراخًا منك سوى صراخِكَ في وجهي !.. كتبه

خزامى عاصم

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