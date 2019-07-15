مليشيا الحوثي تقتحم مدرسة بمنطقة السبل بإب لرفضها ملازم الصريع حسين الحوثي

قالت مصادر ان مليشيا الحوقي اقتحمت مدرسة بمنطقة السبق غرب محافظة إب.

وذكرت المصادر أن المليشيا داهمت، مدرسة سماء الأقصى بمنطقة السبل لمحاولة فرض منهج طائفي على المركز الصيفي المقام في المدرسة.

ويحتوي المنهج الحوثي على ملازم حسين الحوثي، التي تروج لأفكار طائفية دخيلة على المجتمع اليمني.

وأجبرت مليشيا الحوثي ادارة المدرسة على إغلاق المركز الصيفي بشكل نهائي.

وأوضحت ذات المصادر أن المليشيا الحوثية فرضت في وقت سابق، على مدارس منطقة “ويخان”، غربي المدينة ذاتها، مناهج حوثية طائفية، لتدريسها في المراكز الصيفية.

وتواصل المليشيا الحوثية استقطاب طلاب وصغار سن عبر المراكز الصيفية الحوثية المقامة في مختلف مديريات المحافظة للزج بهم في محارق الموت الحوثية وسط رفض شعبي لتلك المراكز التي لم تشهد إقبالا وحضور باهت وضعيف.

ونشر عدد من الأهالي صور للمناهج الحوثية التي تدرس لنشر الأفكار الحوثية في المجتمع المحلي الغير مؤمن بأفكارهم الطائفية ، وقالوا بأن المناهج الحوثية أعدت بعناية فائقة وتشكل خطر حقيقي على الأجيال القادمة ومستقبل اليمنيي

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