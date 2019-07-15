شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» تُحذر من مخالفة عقوبتها 10 آلاف ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت الإدارة العامة للمرور، أصحاب الحيوانات من عدم إبعادها عن حرم الطريق المعتمد، مشيرة إلى أن ذلك يعد مخالفة مرورية صريحة.

وقالت إدارة المرور في تغريدة نشرتها بحسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر ”تويتر ”: يلزم أصحاب الحيوانات إبعادها عن حرم الطريق وذلك حفاظًا على سلامة الجميع.

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إلى ذلك اشتمل جدول المخالفات المروية على فقرة توضيحية تتعلق بعقوبة مخالفي إبعاد الحيوانات عن الطريق، إذ تتراوح الغرامة ما بين خمسة آلاف ريال إلى عشرة آلاف ريال.