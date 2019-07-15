شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 14 فلسطينيا وتهدم أساسات مبنى سكنى بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى، حملة اعتقالات طالت 14 مواطنا فلسطينيا، بينهم سيدتان، وهدمت أساسات مبنى سكنى فى قرية السواحرة الشرقية بالقدس المحتلة.

ففى القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، 7 أسرى محررين من مدينة القدس، وذلك عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها، كما اعتقلت شابا خلال اقتحامها محيط مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وأغلقت الحاجز العسكرى.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة وشرعت بإغلاق الشارع الرئيسى المؤدى الى الحاجز العسكرى "قلنديا" باتجاه القدس، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

كما هدمت قوات الاحتلال، اليوم أساسات مبنى سكنى بحى "السلحوت" فى بلدة السواحرة الشرقية، شرق مدينة القدس المحتلة، تعود للمواطن مهند شقيرات.

وفى جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، 3 شبان من المدينة وبلدة قباطية أحدهم أسير محرر بعد اقتحام ومداهمة منازل ذويهم وتفتيشهم، كما اعتقلت شابا من مدينة جنين أثناء عودته من الأردن على معبر الكرامة الحدودى الفاصل بين الأردن والضفة الغربية المحتلة، وتم نقله إلى معسكر حوارة الإسرائيلي.

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وفى الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، الفتاة روان أبو سنينة (17 عاما)، لدى مرورها عبر الحاجز العسكرى المقام فى حى الراس قرب مستوطنة "كريات أربع" شمال شرق الحرم الإبراهيمى شرق مدينة الخليل، واقتادتها إلى جهة غير معلومة، وادعت قوات الاحتلال أن الفتاة تم الاشتباه بها وبتفتيشها عثروا معها على سكين، وفق زعمهم.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية فى عدة أحياء من المدينة وفى بلدة السموع، وعلى مداخل بلدتى سعير وحلحول، وأعاقت حركة المواطنين وفتشت مركباتهم، ودققت فى بطاقاتهم الشخصية.

وفى نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، شابا من قرية سالم شرق المدينة، بعد أن داهمت منزله وفتشته، كما اقتحمت القوات بلدة بيت فوريك شرقا، وداهمت منزل أسير محرر وعبثت بمحتوياته.

وفى بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطنة شروق محمد موسى البدن (25 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويها وفتشته فى بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وهى متزوجه ولديها طفلان.