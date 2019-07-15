شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال الدورة 93 للجنة الدائمة للإعلام العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال اللجنة الدائمة للإعلام العربى فى دورتها العادية ( 93)، برئاسة دكتور خالد الغامدى رئيس اللجنة المشرف العام على الإعلام الخارجى بوزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية وبمشاركة وكلاء وزارات الإعلام فى الدول العربية ورؤساء أجهزة ومؤسسات الإعلام العربية.

وقال السفير بدر الدين علالى الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال فى جامعة الدول العربية، إن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن ثمانية عشر بنداً،تمهيدا لعرضها على الدورة ( 11 ) للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب الذى يعقد غدا الثلاثاء، ورفعها إلى الدورة ال ( 50 ) لمجلس وزراء الإعلام العرب بعد غد الأربعاء، بفندق الماسة بمدينة نصر، يأتى فى مقدمتها بند القضية الفلسطينية كونها أحد البنود الرئيسية التى تعرض بشكل دائم على المجلس والتى لازالت تعتبر القضية المركزية للأمة العربية خاصة فى ظل تعنت الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى التى تندرج تحته كالخطة الإعلامية الدولية للتصدى للقرار الأمريكى الأحادى بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف فى تصريح له اليوم " أنه يأتى فى صدارة أولويات هذه الدورة اعتماد النسخة المحدثة لميثاق الشرف الإعلامى العربى الذى يرسخ القيم والمبادئ المهنية والأخلاقية للإعلاميين، ويواكب المستجدات الإقليمية والدولية.

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وقال السفير علالى " إن بند "خطة التحرك الإعلامى العربى فى الخارج" يظل بندا دائما على جدول الأعمال، حيث تعمل اللجنة فى هذه الدورة على وضع أفكار جديدة للخطة بما يمكنها من الدور المنوط لها، وبما يخدم المحاور الثلاثة التى تعمل على تدعيمها وهي: القضية الفلسطينية، والإرهاب، وتصحيح صورة العرب والمسلمين.

ويتضمن جدول الأعمال خلال هذه الدورة عدداً من البنود الهامة الأخرى كالاستراتيجية الإعلامية العربية، الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة، دور الإعلام العربى فى التصدى لظاهرة الإرهاب، واللجنة العربية للإعلام الكتروني، وعاصمة الإعلام العربى .

وتشهد هذه الدورة استحداث بند جديد وهو" إدراج مادة التربية الإعلامية ضمن المناهج الدراسية" وهو مجال جديد للدارسة يهدف إلى الحماية من الآثار السلبية للرسائل الإعلامية ومضامينها المختلفة فى ظل التطور الهائل لوسائل الإعلام وتعدد مصادرها.