نائب ليبي: ثورة 30 يونيو المصرية أجهضت مساعي أردوغان للسيطرة على البلاد

أكد النائب عبد المطلب ثابت، البرلماني الليبي، أن هناك تدخلات تركية سافرة وواضحة في ليبيا، قائلا: "لم يعد خافيًا على أحد قيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدعم المليشيات والجماعات الإرهابية بالأسلحة".

وأضاف ثابت أننا نسعى من خلال مجلس النواب والجامعة العربية العمل على توحيد الجهود العربية لمواجهة هذا المد التركي، لاسيما أن "أردوغان" لديه طموح واسع في المنطقة، والذي أجهضته مصر بعد ثورة 30 يونيو.

وتابع البرلماني الليبي: "أردوغان" يسعى في معركة "الأمل الأخير" للسيطرة على ليبيا من خلال دعم الجماعات الإرهابية، ويمتد طموحة للمنطقة بالكامل.

وأشاد ثابت بجهود القوات المسلحة المصرية بالتنسيق مع القوات الليبية لمواجهة الجماعات الإرهابية المدعومة من قطر وتركيا، مشيرًا إلى أنه بفضل جهود القوات المسلحة فإن المنطقتين الشرقية والجنوبية محررة، والجيش الليبي استعاد عافيته، والأسابيع القادمة سنسمع أمور تسر فيما يتعلق بالعاصمة.

وأشار إلى أن القوى السياسية تعمل على صياغة حل توافقي يرضي جميع الأطراف ويدعم مدنية الدولة، مؤكدًا أنه سيتم مخاطبة البرلمانات الدولية، بالإضافة إلى زيارة الكونجرس الأمريكي والاتحاد الأوروبي من أجل شرح الأوضاع في ليبيا والجهود الرامية من القوات المسلحة جنبا إلى جانب القوى السياسية من أجل مواجهة الإرهاب واستعادة الاستقرار، والمطالبة بوقف تمويل الإرهابيين.

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