ممثل كوميدي أمريكي قام بفعل فاضح في الأهرام فنال جزاءه!

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti أهرامات مصرممثل كوميدي أمريكي قام بفعل فاضح في الأهرام فنال جزاءه!

أخلت النيابة المصرية سبيل ممثل أمريكي وصديقته بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهما، بعد القبض عليهما بتهمة ارتكاب فعل فاضح داخل الأهرام.

وأفادت التحقيقات بأن المتهم ممثل أمريكي يبلغ من العمر 40 عاما، كان يحضر وصديقته مهرجان جدة العالمي وقدما من السعودية إلى منطقة الأهرام مباشرة لالتقاط، صور إباحية.

وقال المتهم بحضور مترجم ومندوب من السفارة الأمريكية إنه ممثل كوميدي ولديه حساب يتابعه الملايين، ورغب في تصوير مؤخرته لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به لجمع "إعجابات" يتقاضى مقابلها مبالغ مالية.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب فعل فاضح والقيام بأفعال من شأنها إهانة الآثار المصرية.

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وتم إيداع الممثل وصديقته قسم شرطة الهرم عقب قرار النيابة إخلاء سبيلهما تمهيدا لترحيلهما خارج البلاد.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، أن أفراد الأمن بمنطقة آثار الهرم ألقوا القبض على أحد الزائرين الأجانب، وهو يقوم بإسدال بنطلونه، فيما تقوم سيدة بإلتقاط صور لمؤخرته بالهاتف المحمول الخاص به.

جدير بالذكر أنه في ديسمبر الماضي، نشر مصور دنماركي فيديو إباحي له على حسابه فى موقع "إنستغرام" مع صديقته، خلال تسللهما ليلا هربا من شرطة السياحة المصرية ليستلقيا عند الهرم الأكبر، ما أثار ضجة وجدلا كبيرين.

المصدر: وكالات