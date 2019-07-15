دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي غوغل تعترف باستماع موظفيها لتسجيلات مستخدمي هذا التطبيق

أعترفت شركة جوجل الأمريكية بقدره موظفيها على الاستماع إلى تسجيلات الأوامر التي يُلقيها مستخدموا مساعدها الذكي Google Assistant غوغل أسيستانت.

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Google Assistant غوغل أسيستانت، هو تطبيق رسمي من غوغل؛ حيث يُمكنك من تحويل هاتفك الذكي ذي نظام أندرويد إلى مساعد افتراضي يؤدي لك العديد من المهام.

وحسبما أورد موقع فاست كومباني، فأن شركة غوغل عللت ذلك بالإشارة إلى أن موظفيها يستمعون إلى الأوامر الصوتية للوصول إلى فهم أفضل للغات ولكنات مستخدميها، وذلك بعدما سُربت بعض تسجيلات مساعدها الذكي، باللغة الهولندية.

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ونوهت غوغل إلى أن 0.2% من إجمالي التسجيلات يستمع إليها الموظفون وأن الملفات الصوتية تجرد من المعلومات التي تحدد المستخدم، منوهة في الوقت ذاته إلى إمكانية إيقاف هذه الميزة، لكن إيقافها يُفقد المساعد الذكي الكثير من ميزاته الشخصية المفصلة حسب المستخدم.المزيد:

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