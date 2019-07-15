السفير التركي بالعراق يعلن قرب افتتاح قنصلية بلاده في الموصل

الموصل/ مراسلون/ الخليج 365

أعلن السفير التركي لدى العراق، فاتح يلدز، أن القنصلية العامة التركية في مدينة الموصل (مركز محافظ نينوى) ستدخل الخدمة مجددا في وقت قريب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ نينوى منصور المرعيد، خلال زيارته مجلس محافظة نينوى وغرفة تجارة الموصل ورئاسة جامعة الموصل.

وأشار يلدز إلى أن تركيا تمتلك روابط إنسانية وثقافية وتاريخية قوية جدا مع الموصل، وزيارته لها تأتي للتأكيد على ثقة أنقرة والتزامها بإعادة إعمار العراق وخصوصا الموصل.

وأوضح أنه يتواصل مع السلطات المحلية في الموصل حول مشاريع التجارة والاستثمار والمواصلات والنقل، مؤكدا أن المدينة بحاجة إلى إعادة إعمار وتنمية اقتصادية.

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وحول القنصلية العامة التركية في الموصل، قال يلدز: "حصلنا على موافقة الحكومة المركزية في حزيران/ يونيو لإعادة فتح القنصلية (...) وستبدأ القنصلية بالعمل في أقرب وقت".

من جهة أخرى، شدد يلدز أن تركيا تتعاون مع السلطات المحلية في الموصل حول مكافحة منظمة "بي كا كا" الإرهابية بقضاء سنجار التابع للموصل.

يشار إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي اقتحم مبنى القنصلية العامة التركية بالموصل في 20 سبتمبر/ أيلول 2014، واحتجز القنصل العام و49 من العاملين في القنصلية مع أفراد أسرهم، قبل أن تتمكن السلطات التركية من تحريرهم وإحضارهم إلى بلادهم، ومنذ حينها وهي خارج عن الخدمة.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2017، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش"، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.

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