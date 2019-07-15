الدفاع التركية تعلن تحييد 3 إرهابيين من "بي كا كا" بشمال العراق

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الإثنين، تحييد 3 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" في إطار عملية "المخلب-2" الجارية شمال العراق.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم خلال عملية المخلب التي بدأت يوم 27 مايو الماضي، بلغ 71 إرهابيا.

وأضاف البيان أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في عموم شمال العراق منذ 27 مايو الماضي، بلغ 174 إرهابيا.

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وفي 27 مايو/أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.