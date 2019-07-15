رئيس الجزائر للاعبي المنتخب: كنت محاربين بكل معنى الكلمة

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الاناضول
خاطب الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح لاعبي منتخب بلاده بعد تأهله إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بالقول "لقد كنتم محاربين بكل ما تحمله الكلمة من معاني نبيلة".
جاء ذلك في رسالة تهنئة الى المنتخب والمناصرين عقب تأهل محاربي الصحراء إلى النهائي ونشرت مضمونها وكالة الأنباء الرسمية.
وقال بن صالح "لقد كنتم محاربين بكل ما تحمله الكلمة من معاني نبيلة، نراكم لا تدخرون مثقال ذرة جهد إلا وبذلتموه، لا يهدأ لكم بال ولا يرجف لكم جفن إلا والنصر حليفكم، مدججين بروح وطنية ورياضية رفيعة".
وأكد "التزام الدولة بمواصلة مساعيها وتوفير كل الظروف المواتية كي يكلل بنجاحات أخرى قاريا ودوليا"، معبرا عن "تمنياته لأشبالنا بالمزيد من التألق والتوفيق".
وحقق المنتخب الجزائري، الأحد، تأهلا تاريخيا إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر بعد تغلبه على نظيره النيجيري بهدفين لهدف في المربع الذهبي للبطولة القارية.
بذلك، تضرب الجزائر موعدًا مع السنغال في المباراة النهائية للبطولة التي ستقام يوم الجمعة.
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