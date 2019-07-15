الدفاع التركية تعلن تحييد 8 إرهابيين شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، تحييد 8 من إرهابيي "بي كا كا"، في غارات جوية على شمال العراق.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على تويتر، أن الغارات الجوية على منطقة متينا، جاءت بالتوازي مع عملية المخلب الجارية في منطقة هاكورك.

وأشار البيان إلى أن الغارات استهدفت مرابض أسلحة ومخابئ وملاجئ، تابعة لعناصر "بي كا كا" الإرهابية.

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وفي 27 مايو/أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.