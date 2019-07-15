وزارة_العمل تتيح خدمة لاستقدام عاملة فلبينية بـ8850 ريالاً فقط

صحيفة الخليج الالكترونية

تتيح خدمة “معروفة” التي وفرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ضمن برنامج “مساند”، استقدام عمالة منزلية من الجنسية الفلبينية بتكاليف يسيرة تُقدر بـ(8850) ريالاً، حيث تقوم الوزارة بالتوسط في استقدام العاملة التي تكون مختارة ومعينة بالاسم من قِبل صاحب العمل.

وللاستفادة من الخدمة، يقوم العميل بتزويد بوابة “مساند” بتأشيرة صالحة للعاملة، إضافةً لمعلومات العاملة وبيانات جواز السفر (يكون سارياً لمدة 26 شهراً من تاريخ التعاقد) ورقم التواصل الخاص بها ورقم الهوية إن وُجد، ويتم اختيار مكتب الاستقدام تلقائياً حسب مدينة إقامة صاحب العمل وسيظهر اسم المكتب في عقد الاستقدام.

وأوضحت الوزارة أن المدة المحددة لإنجاز هذه الخدمة هي 45 يوماً كحد أقصى، تبدأ من اليوم التالي لقيام صاحب العمل بدفع تكاليف الاستقدام، البالغة (8850) ريالاً غير شاملة ضريبة القيمة المضافة والتذكرة الداخلية، تدفع دفعة واحدة عبر “مساند”، وفي حال تأخر العاملة تُمنح المنشأة مهلة 15 يوماً إضافية لمرة واحدة.

يذكر أن الخدمة للعاملات من دولة الفلبين فقط، ومتوفرة حالياً لمدن الرياض وجدة والدمام، وسيتم تدشينها تدريجيا لكل أنحاء المملكة، طبقاً لما صرح به المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أبا الخيل في وقت سابق.