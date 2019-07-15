8 أطعمة تعالج الصداع وتعمل على تخفيفه.. تعرف عليها

صحيفة الخليج الالكترونية

يلجأ معظم الأشخاص لتناول المسكنات عند الشعور بالصداع كونه الحل الأسرع، دون أن يضعوا في اعتبارهم أن للمسكنات العديد من الأضرار الصحية.

ومما لا شك فيه أن ثمة طرقاً أفضل للتخلص من الصداع، مثل شرب كوب من شاي الكركم أو استنشاق الزيوت العطرية، بيد أن هناك مجموعة من الأطعمة التي أثبتت فعاليتها في علاج الصداع وتخفيفه.. وهذه أبرز الأطعمة وفقاً لموقع “ويب طب”:

1- الزبادي: من المتعارف عليه أن الزبادي مفيد لصحة الأمعاء، ولكن لا يعرف الكثيرين أنه علاج جيد للصداع، الذي قد يكون ناتجاً من نقص الكالسيوم في الجسم، كما يُنصح بإضافة ملعقة عسل أو قطع فواكه طازجة للزبادي لتعزيز الطاقة في الجسم.

2- الموز: يعتبر المغنيسيوم من أكثر العناصر الغذائية التي تلعب دوراً في تقليل آلام الرأس، ويمكن الحصول على المغنيسيوم من خلال أطعمة عديدة أبرزها الموز.

3- المكسرات: أيضاً يمكن الحصول على المغنيسيوم بنسبة كبيرة من بعض أنواع المكسرات، مثل الكاجو، واللوز، والجوز، والبندق.

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4- الشوكولاتة الداكنة: في حالة الإصـابة بالصداع الناتج عن التوتر، ينصح بتناول قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة، حيث يمكن أن تساعد في تخفيف التوتر العضلي.

5- البطيخ: في بعض الأحيان، يكون الجفاف سبباً للإصـابة بالصداع، وحينها ينصح بشرب كثير من الماء وتناول البطيخ، فهي فاكهة صيفية خفيفة ومرطبة.

6- الأفوكادو: الدهون الصحية الموجودة بكثرة في الأفوكادو مفيدة جداً لعلاج كثير من الأمراض، ومنها عدم التوازن الهرموني الذي يمكن أن يسبب التهاباً يؤدي إلى حدوث صداع.

7- القهوة: تناول فنجان من القهوة يساعد على الشعور باليقظة على الفور، كما أن القهوة تساهم في تقليل الصداع نتيجة تحسين تدفق الـدم إلى الدماغ.

8- الخضراوات الورقية: تعتبر الخضراوات الورقية مصدراً ممتازاً للمغنيسيوم، ولذلك ينصح بتناول الخضراوات الورقية عند الشعور بآلام الرأس.