التعليم تُجيب عن استفسارات المعلمين حول اللائحة الجديدة عبر منصة “تواصل”

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت وزارة التعليم إتاحة كافة المعلومات المتعلقة ببنود اللائحة التعليمية الجديدة لمنسوبي التعليم عبر مركز رعاية المستفيدين ” تواصل”. وقال المركز إنه سيستقبل اتصالات المستفسرين حول اللائحة وكل ما يخص الرخصة والحقوق المالية، يأتي ذلك بعد توجيه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بالتواصل مع المعلمين والمعلمات في الميدان، قاطعا الطريق أمام المجتهدين في تفسير اللائحة التعليمية الجديدة. ويتيح مركز “تواصل” التواصل لجميع منسوبي التعليم والمستفسرين حول اللائحة التعليمية الجديدة عبر مركز الاتصال 19996 على مدار الساعة.

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