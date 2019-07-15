الأمن_السيبراني يحذر من تطبيق «FaceApp»

صحيفة الخليج الالكترونية

حذرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، مستخدمي تطبيق “FaceApp”، مشددة على عدم منح التطبيق صلاحية الوصول إلى مكتبة الصور أو معالجة أي صور خاصة عليه.

وقالت الهيئة: “لوحظ في الآونة الأخيرة تداول تطبيق FaceApp، والذي يتيح للمستخدم إمكانية التلاعب بالصور، وإضافة المؤثرات عليها لتحسين مظاهر الوجه أو زياردة العمر أو تقليله، وعليه يود فريق التوعية الأمنية التنبيه على أنه توجد عدة ملاحظات أمنية متعلقة بالخصوصية وسرية البيانات”.

وتابعت الهيئة: “عملية المعالجة لا تتم على الأجهزة الشخصية، إذ أن الصور المستخدمة يتم رفعها على خوادم الشركة لمعالجة وإرسال النتيجة للمستخدم، كما أن سياسة الخصوصية المعلنة لدى الشركة لا تضمن للمستخدم خصوصية وسرية الصور التى يتم رفعها على أنظمتهم”.