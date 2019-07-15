الكويت تسلم مطلوبين لمصر وتتحدث عن تصنيف "الإخوان" جماعة إرهابية

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ونقلت وكالة "كونا" الكويتية الرسمية عن الجار الله، قوله: "إنه تم تسليم مطلوبين للقضاء المصري إلى السلطات المصرية بموجب الاتفاقيات المشتركة بين البلدين".
© AP Photo / GUSTAVO FERRARI
وأضاف: "التنسيق والتعاون الأمني الكويتي المصري كبير جدا ونشعر معا بالارتياح وهذا التعاون سيتواصل مع الأشقاء في مصر ونشاركهم الرأي بأن أمن البلدين جزء لا يتجزأ".
وعن تسمية جماعة الإخوان المسلمين "تنظيم إرهابي"، قال الجار الله: "ليس هناك شيء محدد في هذا الخصوص"، موضحا أن "هذا الموقف سبق التعبير والإعلان عنه ولا جديد في هذا الشأن".
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت، في بيان لها، أنها حددت مكان الخلية من خلال التحريات، وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في اماكن متفرقة.
وتابعت الوزارة أنه "بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية".
وأكد الوزارة أن "التحقيقات لا تزال جارية للكشف عمن مكنهم من التواري وساهم بالتستر عليهم والتوصل لكل من تعاون معهم". وقالت إنها "لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع أي خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن"، مؤكدة أنهت ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت.
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