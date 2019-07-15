القصة الكاملة للقبض على ممثل أمريكي صوَّر «مؤخرته» أمام الأهرامات

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم الأهرامات - صورة أرشيفية

ليل السبت بتوقيت القاهرة، جاء ممثل «كوميدي» أمريكي رفقة صديقته إلى الأهرامات، قادمًا على متن رحلة جويّة سعودية، عقب قضائها ليلة في مهرجان «جدة» الترفيهية.

قرر الممثل الأمريكي التقاط صور لـ«مؤخرته» أمام الأهرامات، بهدف حصد مئات «اللايكات» عبر صفحاته على موقع التواصل الاجتماعي.

بعد لحظات من استعداد الممثل الأمريكي، الذي تم التحفظ على ذكر اسمه، أسدل «بنطلونه» والتقط صورًا لمؤخرته، إلى أن فوجئ بأفراد الأمن بمنطقة آثار الهرم يقبضون عليه.

أصدرت وزارة الآثار بيانًا رسميًا لها، قالت فيه: «قبضَ أفراد الأمن بمنطقة آثار الهرم على أحد الزائرين الأجانب، إذ قام بإسدال البنطلون، والتقط صورًا لمؤخرته بالتليفون المحمول الخاص به».

وأوضح أشرف محيي الدين، مدير عام منطقة آثار منطقة أهرامات الجيزة، أنه تم اصطحاب الزائر الأجنبي إلى قسم شرطة الهرم، حيث تم تحرير محضر له بالواقعة والتحفظ على المحمول الخاص به.

تحقيقات رسميّة

وبحلول نهار الأحد، بدأت نيابة الهرم في الجيزة، برئاسة المستشار محمد صلاح، التحقيق مع سائح يحمل الجنسية الأمريكية، بعد القبض عليه خلال قيامه بـ«خلع بنطاله لالتقاط صور إباحية خادشة للحياء العام»، أمام منطقة الأهرامات الأثرية.

وأفادت التحقيقات الأولية بأن السائح، يبلغ من العمر 40 سنة، لديه ميول «جنسية شاذة»، وكان يرغب في التقاط صور له وهو «عارٍ من الجزء الأسفل من جسده»، لذا زار مصر خلال الآونة الأخيرة، بغرض التقاط الصور في المنطقة الأثرية.

وذكرت التحقيقات أن أفراد الأمن بمنطقة الهرم ضبطوا السائح أثناء التقاطه للصور بهاتفه المحمول، وكان ذلك قبيل موعد إغلاق المنطقة، في تمام الـ4 عصرًا.

Advertisements

وأمرت النيابة بالتحفظ على الهاتف المحمول، لفحصه بمعرفة خبراء تنكولوجيا المعلومات، وكذا كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة الأثرية التي التقطت أيضًا صورًا للواقعة.

وأوضحت مصادر قضائية أن النيابة العامة أخطرت سفارة السائح الأجنبى بالواقعة، لحضور مندوب عنها، والتأكيد على أن فعل المتهم يخالف الأعراف والقوانين المصرية.

إخلاء سبيل

أخلت النيابة العامة سبيل السائح المُتهم بالتقاط صور إباحية في منطقة الأهرامات، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

وأفادت التحريات وتحقيقات النيابة العامة بأن السائح «الأمريكي» جاء رفقة صديقته إلى مصر، بعد أن حضرا مهرجان «جدة» في السعودية، وتوجها إلى منطقة الأهرامات، لالتقاط صور «إباحية».

وقال المتهم في التحقيقات، بحضور مترجم ومندوب من السفارة الأمريكية، إنه ممثل كوميدي ولديه حساب يتابعه الملايين، لذا رغب في تصوير «مؤخرته» لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، لجمع «لايكات»، يتقاضى مقابلها مبالغ مالية.

وجهت النيابة للمتهم وصديقته تهمة «ارتكاب فعل فاضح في منطقة عامة»، لكن السائح قال إنه لم يعلم بأن التقاط الصور الإباحية مخالف قانونيًا.

أرسلت النيابة، السائح وصديقته إلى قسم شرطة الهرم، قبل أن تقرر إخلاء سبيلهما تمهيدًا لترحيلهما خارج البلاد، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني.