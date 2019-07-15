والي الخرطوم يوجه بتشديد الرقابة على الوقود

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing

ترأس الفريق الركن أحمد عابدون حماد، والي ولاية الخرطوم المكلف، الأحد اجتماعا خاصا بالوقود ضم اللجنة الاقتصادية العليا المكلفة من قبل المجلس العسكري الانتقالي في السودان، واتحاد غرف النقل السوداني وغرفة النقل والبترول بولاية الخرطوم.

وشدّد «عابدون» على أهمية الرقابة وتفعيلها وإحكامها منعا لتسريب الوقود والذي يتسبب بدوره في أزمة الوقود التي تنسحب بدورها مؤثرة ومسببة لأزمة المواصلات التي أرهقت المواطن، موجها بالعمل الفوري والعملي والناجع للمشكلة، مشددا على وجوب إجراءات احترازية لضبط صرف الوقود بتكوين لجان مشتركة تنسق فيما بينها وضوابط من قبل المحليات والمعتمدين فيما يخص صرف الوقود للمشروعات الزراعية بها وإعادة النظر في مسألة التصاديق والعمل على تفعيل الأجهزة الأمنية في الرقابة.

شاهد الفيديو: تأجيل اجتماع "العسكري" مع "الحرية والتغيير - من سكاي نيوز عربية

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي مصر تدرس طرح سندات بعملات آسيوية أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن مصر تعتزم طرح شرائح جديدة من السندات الدولية، العام المالي الحالي، وأن الطرح قد يكون بعملات آسيوية كالين الياباني أو اليوان الصيني. سكاي نيوز عربية

لندن تريد ضمانات قبل الإفراج عن سفينة إيران قالت الخارجية البريطانية إن لندن ستسهل الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق، إذا قدمت لها طهران ضمانات بأن السفينة لن تخرق العقوبات الأوروبية على شحنات النفط إلى سوريا. سكاي نيوز عربية

تيرانا.. الآلاف بمؤتمر "المقاومة الإيرانية" يتابع المجلس الوطني للمقاومة الايرانية، أعمال مؤتمره في "مخيم أشرف ثلاثة" في تيرانا عاصمة ألبانيا، وذلك بمشاركة الآلاف من أنصار منظمة مجاهدي خلق، إضافة إلى عشرات الشخصيات السياسية الأجنبية والعربية. سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف Advertisements HD HQ SD LO تأجيل اجتماع "العسكري" مع "الحرية والتغيير" سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

ووجه الوالي بفك التصاديق الخاصة بالمستشفيات فورا ومنحها حصتها من الوقود وتوفيق أوضاعها، كما أكد أن هدف الحكومة هو خدمة المواطن السوداني وخدمة مواطن الولاية على وجه الخصوص.

كما ناقش الاجتماع أهمية التنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة وعمل آليات جديدة للتصاديق وعملية ضبطها وتفعيل مبدأ المحاسبة.