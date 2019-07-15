والي الخرطوم يوجه بتشديد الرقابة على الوقود

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ترأس الفريق الركن أحمد عابدون حماد، والي ولاية الخرطوم المكلف، الأحد اجتماعا خاصا بالوقود ضم اللجنة الاقتصادية العليا المكلفة من قبل المجلس العسكري الانتقالي في السودان، واتحاد غرف النقل السوداني وغرفة النقل والبترول بولاية الخرطوم.
وشدّد «عابدون» على أهمية الرقابة وتفعيلها وإحكامها منعا لتسريب الوقود والذي يتسبب بدوره في أزمة الوقود التي تنسحب بدورها مؤثرة ومسببة لأزمة المواصلات التي أرهقت المواطن، موجها بالعمل الفوري والعملي والناجع للمشكلة، مشددا على وجوب إجراءات احترازية لضبط صرف الوقود بتكوين لجان مشتركة تنسق فيما بينها وضوابط من قبل المحليات والمعتمدين فيما يخص صرف الوقود للمشروعات الزراعية بها وإعادة النظر في مسألة التصاديق والعمل على تفعيل الأجهزة الأمنية في الرقابة.
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تأجيل اجتماع "العسكري" مع "الحرية والتغيير"
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ووجه الوالي بفك التصاديق الخاصة بالمستشفيات فورا ومنحها حصتها من الوقود وتوفيق أوضاعها، كما أكد أن هدف الحكومة هو خدمة المواطن السوداني وخدمة مواطن الولاية على وجه الخصوص.
كما ناقش الاجتماع أهمية التنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة وعمل آليات جديدة للتصاديق وعملية ضبطها وتفعيل مبدأ المحاسبة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.