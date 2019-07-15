تعزيزات عسكرية تركية جديدة تصل الحدود السورية

شانلي أورفة/ الخليج 365 وصلت تعزيزات عسكرية جديدة، الإثنين، إلى الوحدات التركية المتمركزة على الحدود مع سوريا. وأفاد مراسل الخليج 365 نقلا عن مصادر عسكرية، أن قافلة مكونة من 15 شاحنة، وصلت قضاء جيلان بينار المحاذي للحدود السورية. وتضمنت القافلة التي وصلت القضاء وسط تدابير أمنية مشددة، دبابات ومدافع وذخائر لأسلحة متنوعة. وقالت المصادر إن التعزيزات أُرسلت بهدف دعم الوحدات العسكرية المتمركزة على الشريط الحدودي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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