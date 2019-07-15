التشهير بمنشأة في #مكة لبيعها وقوداً للمركبات غير مطابق للمواصفات

صحيفة الخليج الالكترونية شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطنين اثنين ووافد من جنسية هندية؛ لإدانتهم في واقعة غش تجاري ببيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات في مكة المكرمة. وبدأت تفاصيل تلك الواقعة مع ضبط منشأة لبيع الوقود في مكة المكرمة؛ بسبب عرضها وبيعها وقودا للمركبات غير مطابق للمواصفات. وأصدرت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة حكماً بفرض غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة عشرة أيام، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

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