اخبار الخليج

إلزام أصحاب الحيوانات بإبعادها عن حرم الطريق

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت الإدارة العامة للمرور أن عدم قيام أصحاب الحيوانات بإبعادها عن حرم الطريق المعتمد يُعد مخالفة مرورية.

وتندرج هذه المخالفة ضمن جدول المخالفات رقم 6، وتتراوح عقوبتها بين 3 و6 آلاف ريال غرامة.

فيما تنص المادة الثالثة في جدول المخالفات رقم 7 على فرض غرامة مالية تتراوح بين 5 و10 آلاف ريال، على أصحاب الحيوانات الذين يسمحون بعبور حيواناتهم من غير الأماكن المخصصة لها أو دون التنسيق مع الجهات المختصة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إلزام أصحاب الحيوانات بإبعادها عن حرم الطريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا