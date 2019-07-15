إلزام أصحاب الحيوانات بإبعادها عن حرم الطريق

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت الإدارة العامة للمرور أن عدم قيام أصحاب الحيوانات بإبعادها عن حرم الطريق المعتمد يُعد مخالفة مرورية.

وتندرج هذه المخالفة ضمن جدول المخالفات رقم 6، وتتراوح عقوبتها بين 3 و6 آلاف ريال غرامة.

فيما تنص المادة الثالثة في جدول المخالفات رقم 7 على فرض غرامة مالية تتراوح بين 5 و10 آلاف ريال، على أصحاب الحيوانات الذين يسمحون بعبور حيواناتهم من غير الأماكن المخصصة لها أو دون التنسيق مع الجهات المختصة.