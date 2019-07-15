شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الموعد النهائي لتطبيق «اعتراض مخالفات المرور إلكترونياً» بكافة المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الداخلية عن الموعد النهائي لتعميم تطبيق خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًّا عبر موقع “أبشر” في جميع مناطق المملكة.

وأوضح حساب “أبشر” في موقع تويتر، أنه سيتم تعميم خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية عبر منصة أبشر على باقي المناطق قبل نهاية العام الجاري 2019م.

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وفي وقت سابق أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن إتاحة خدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية المسجلة في نظام أبشر، في مدن مكة وجدة والطائف.

الجدير بالذكر أن المرور أطلق الخدمة في شهر مارس الماضي بداية من منطقة القصيم، وتبعها عدد من المناطق خلال الأشهر اللاحقة.