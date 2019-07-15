شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يقدم التعازى فى وفاة شقيق النجم زين الدين زيدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح، أمس الأحد، برسالة تعزية لإسماعيل زيدان، والد اللاعب الفرنسى الجزائرى الأصل زين الدين زيدان إثر وفاة ابنه فريد بعد صراع طويل مع المرض.

وعبر الرئيس الجزائرى عن حزنه العميق لتلقيه نبأ وفاة الأخ الأكبر لزين الدين زيدان، المدرب الحالى لفريق ريال مدريد الإسبانى.

Advertisements

وقال بن صالح: "أود أن أتقدم إليكم بأصدق عبارات التعزية وأعمق مشاعر المواساة راجيا منكم نقل هذا العزاء لكامل أفراد عائلتكم الكريمة".