البرهان يلتقي وفد الاتحادي الأصل بقيادة جعفر الميرغني

التقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمكتبه بالقصر الجمهوري أمس وفد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة نائب رئيس الحزب جعفر الصادق الميرغني.

وأوضح نائب رئيس الحزب في تصريح صحفي أن اللقاء يأتي من باب الحرص على التواصل والتشاور حول القضايا الوطنية الراهنة ، واكد " وقوف الحزب مع كل من يأتي بخير وسلام للسودان".

وقال الميرغني رغم ما لدينا من تحفظات كثيرة علي بعض الأمور التي تجري الان بشأن الاتفاقيات الا اننا نؤكد تغليب المصلحة الوطنية علي المصالح الحزبية والشخصية.

وأعرب عن أمله في توصل طرفا التفاوض الي اتفاق يحفظ للسودان مكانته وبما يليق بالتمثيل السياسي للبلاد.

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