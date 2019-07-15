مجموعة خواتم إيطالية تحتوى على أهم معالم الهندسة المعمارية

اختبار الإكسسوارات يختلف بشكل كبير باختلاف الشخصية، حيث إن لكل فتاة ذوقها الخاص الذى يمكنها من اختيار مكلملات الأناقة التى تتناسب مع شخصيتها أو شغفها بشيء ما، فهناك من يمتلكن شغفا بالمعالم الأثرية أو مدينة بعينها، وهذا ما لفت انتباه أحد الأماكن المتخصصة فى صناعة الإكسسوارات فى إيطاليا، والتى يطلق عليها اسم Art is Therapy.

وقدمت Art is Therapy مجموعة جديدة من الخواتم التى أطلقتها تحت اسم "Teti"، والتى تحتوى على خاتم بتصميم جديد وأنيق عبارة عن مجموعة من أهم معالم الهندسة المعمارية التى تسمح لك بارتداء مدينة بأكملها فى إصبعك، ويضم الخاتم تصميم مفصل بشكل مذهل لمدن مشهورة، وبالتالى فيمكنك من ارتداء معالم مدينتك المفضلة حول إصبعك.

هذه الحلقات المعمارية المصنوعة يدويًا في إيطاليا تقدم نسخا تفصيلية دقيقة لثلاثة نماذج من المدن، وهم لندن ونيويورك وروما، وتم تصميم جميع المعالم الشهيرة وناطحات السحاب فى كل مدينة بشكل معقد لتسهيل فكرة امتلاك مدينة مصغرة في متناول يديك، علاوة على ذلك، تتوفر جميع طرازات المدن بثلاثة مواد فاخرة النحاس والفضة والذهب.