الجيش اليمني يسيطر على سلسلة مرتفعات شمال محافظة صعدة

القاهرة — سبوتنيك. ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، قال أركان حرب لواء "حرب واحد" العقيد أحمد عمر الدباني، إن "قوات المهام الخاصة في اللواء نفذت عملية مباغتة بإسناد من مروحيات التحالف، ضد مواقع الحوثيين في جبهة الصفراء (شمال شرقي صعدة)، سيطرت خلالها على سلسلة تباب مكحلات وتبة راكان وجبل نواف الاستراتيجي باتجاه وادي الاشر".

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وأضاف أن "الحوثيين تكبدوا أثناء العملية خسائر في الأرواح والعتاد"، مشيرا إلى "اغتنام القوات الكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

في محافظة حجة شمال غربي اليمن، استعاد الجيش اليمني، مواقع عسكرية من قبضة جماعة أنصار الله شمال غربي المحافظة.

ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، عن ركن التوجيه في اللواء الأول قوات خاصة بمحور حرض، العقيد محمد الحكمي، إن "هجوما مباغتا شنته القوات على مواقع تمركز للحوثيين شرق مديرية حرض (شمال غربي حجة)، تمكنت على إثره من تحرير تلك المواقع".

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وأكد العقيد الحكمي "مقتل وإصابة العشرات في صفوف الحوثيين بينهم قيادات ميدانية خلال المواجهات".

وذكر أن "مقاتلات التحالف استهدفت مواقع وتعزيزات للحوثيين في المنطقة ذاتها، مكبدةً الجماعة خسائر في العدد والعدة".