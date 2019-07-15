شكرا لقرائتكم خبر عن عودة العراق لتشغل مقعدها فى الاتحاد العربى للناقلين البحريين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد العربى للناقلين البحريين، عودة العراق لموقعه بالاتحاد بصفة مساعد الأمين العام، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وقال محمد مصطفى عيتانى، الأمين العام للاتحاد، خلال اجتماع للاتحاد عقد فى مقره، الأحد، إن العراق عاد ليشغل مجدداً مقعده فى الاتحاد العربى للناقلين البحريين، لافتا الى أنه يمتلك جميع المؤهلات الناجحة للعودة وبقوة والعمل على إنجاح عمله فى جميع الأصعدة.
من جانبها قالت وزارة النقل العراقية، إن الاجتماع تم خلاله تعيين مدير عام الشركة العامة للنقل البحرى المهندس محى الدين عبد الرازق، أميناً عاماً مساعداً فى الاتحاد.
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