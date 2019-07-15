«صيف دبي» ينتصف.. وينصف «التجزئة والترفيه»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

ساهم النصف الأول من الدورة الثانية والعشرين ل«مفاجآت صيف دبي» في تنشيط حركة أسواق التجزئة في الإمارة، لتعزز بذلك مكانة دبي وجهة صيفية مفضّلة للعائلات، بما تقدمه للزوّار من الفعاليات المشوقة والخصومات الكبيرة على أرقى العلامات التجارية، وتمنحهم تجارب تسوّق لا مثيل لها، مع فرص الربح الوفير. قد شهدت الفعاليات نجاحاً وإقبالاً كبيرين من قبل المقيمين والزوار على حد سواء، في كافة وجهات التسوق والترفيه المشاركة والتي سجلت نشاطاً بارزاً ونمواً في المبيعات وأعداد الزوار خلال هذا الحدث الهام، من خلال ما قدمته من تجارب التسوق المميزة والعروض الترويجية، بالإضافة إلى الفعاليات الترفيهية المناسبة لجميع أفراد الأسرة، وبالإضافة إلى ذلك، حققت أنشطة التجزئة خلال الحدث زخماً أكبر من خلال فعالية صفقة اليوم، والتي قدمت وما زالت تقدم فرصاً وخصومات كبيرة على مختلف السلع والمنتجات في أنحاء الإمارة.

دبي وجهة مفضلة

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وبعد بلوغ مفاجآت صيف دبي عامها الثاني والعشرين، يواصل هذا الحدث الهام ترسيخ مكانة دبي كوجهة مفضلة خلال فصل الصيف ومع انقضاء النصف الأول من مفاجآت صيف دبي، تبشر النتائج الأولية من الدورة الحالية بمؤشرات إيجابية للفترة المتبقية من الحدث الذي يختتم في 3 أغسطس، كما تشهد مبادرة مفاجآت صيف دبي عاماً تلو الآخر نمواً كبيراً وتحقق نجاحات وإنجازات مميزة، بما ينسجم مع رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو ترسيخ مكانة دبي وجهة أولى في المنطقة للسياحة وتجارة التجزئة والاستمتاع بأروع أنماط الحياة العصرية.

كما شهدت أعمال مراكز التسوق التابعة لشركة ماجد الفطيم نجاحاً ملحوظاً خلال الأسابيع الثلاثة الأولى لمفاجآت صيف دبي بحسب مصادر عاملة في المجموعة، وذلك كنتيجة مباشرة للبرنامج الحافل بالفعاليات والنشاطات الترفيهية التي تستهدف كافة أفراد العائلة، ولقد اختار الكثير من العائلات أن تقضي عطلتها الصيفية داخل الدولة هذا العام، حيث شهدت المراكز زيادة في أعداد العائلات الراغبة بالاستمتاع بالعروض الترفيهية مع أطفالها داخل المراكز كما شهدت هذه المراكز زيادة في أعداد الزوار وتقييمات إيجابية من العملاء حول برنامج الفعاليات الترفيهية لهذا العام، وفرص الفوز، والخصومات التي توفرها.

الترفيه يعزز من السياحة الداخلية

وقد شهدت العديد من مراكز الترفيه أيضاً إقبالاً من قبل الزوار والمقيمين، في الوقت الذي تنعدم فيه خيارات الترفيه الخارجية، وقد استقبلت العديد من المراكز العائلات وأطفالهم ضمن باقات من الخيارات المتنوعة والتي تلبي حاجات الأسرة، ومن ضمن هذه المراكز، مركز أولي أولي، متحف لعب الأطفال في دبي والذي قدم ويقدم معسكرات الإبداعات الصيفية، وتقدم هذه المعسكرات ثلاثة خيارات، وهي«نجوم الصباح» و«مغامرات الظهيرة» و«معسكرات اليوم الكامل»، وتضمن هذه المعسكرات لأولياء الأمور أن يقضي أطفالهم صيفاً يخلد في ذاكرتهم، وتم تصميم معسكرات أولي أولي الإبداعية لمنح الأطفال الفرصة للمشاركة في أنشطة محفزة وعملية، واختبار «متعة الاستكشاف» التي تأسس متحف أولي أولي من أجل تقديمها. وبذلك يواصل صيف دبي نجاحه برفقة خيارات الترفيه المتنوعة، ويواصل مساهمته في منح دفعة قوية لمختلف القطاعات الاقتصادية ومن بينها الطيران والسيارات وبالطبع قطاع التجزئة، فضلاً عن تقديم موسم صيفي لا ينسى للمقيمين والزوار، ولطالما كان التركيز على العائلات إحدى الركائز الأساسية ضمن جدول فعاليات مفاجآت صيف دبي، حيث شهدت هذه الدورة المزيد من التشويق من خلال العديد من الفعاليات والمبادرات التي تم إطلاقها، ومن المتوقع أن تساهم العروض الترويجية التي تقدّمها المحال التجارية في الاستمرار في تنشيط الحركة التجارية وكذلك السياحية خلال الفترة المتبقية من الحدث.