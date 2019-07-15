محمد بن زايد ووزيرة الدفاع الأسترالية يبحثان التعاون



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر الشاطئ، ليندا رينولدز وزيرة الدفاع الأسترالية التي تزور الدولة حالياً.

وبحث سموه والوزيرة الأسترالية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وإمكانات تطويرها، خاصة التعاون والتنسيق المشترك في المجالات والشؤون الدفاعية والعسكرية.

كما استعرضا عدداً من القضايا والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

الظاهري والوزيرة يبحثان التعاون

التقى مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع في مقر الوزارة بأبوظبي أمس، ليندا رينولدز وزيرة الدفاع الأسترالية، بحضور آرثر ميلتون سبايرو سفير أستراليا لدى الدولة والوفد المرافق للضيفة.

ورحب الظاهري خلال اللقاء بالوزيرة الأسترالية، وجرى بحث علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا، وسبل تطويرها وتنميتها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

واستعرض الجانبان مجالات التنسيق بين البلدين في عدد من الشؤون الدفاعية والعسكرية.

(وام)