«تحدي العمر» متهم باستغلال المستخدمين وانتهاك الخصوصية والترويج لأدوية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: الخليج، وكالات

يقبل مستخدمو الإنترنت، على «تحدي العمر»، عبر تطبيق «Face App» حتى يحولوا ملامح وجوههم إلى هيئة شابة أو متقدمة في السن، لكن هذه «التسلية الإلكترونية» لا تخلو من المخاطر، بحسب خبراء في أمن المعلومات.

وأكد موقع «إي بي سي»، أن التطبيق الذي يتيح للمستخدم تغيير ملامح الوجه في الصورة، صار المنصة المجانية الأولى على «آي فون» في أستراليا ونحو عشرين دولة أخرى.

تشير البيانات، إلى أن ما يقرب من 700 ألف شخص يقومون يومياً بتحميل التطبيق الذي يعتمد على خاصية الذكاء الاصطناعي، ثم يقدم هيئة متخيلة لما يمكن أن يصبح عليه وجه الإنسان، في مرحلة لاحقة من العمر أو يعيده إلى هيئة الشباب.

وأثيرت مشاكل عدة بشأن هذا التحدي، وواجه اتهامات بالعنصرية وانتهاك الخصوصية، لاسيما أن المنصة تنفذ إلى معرض الصور في الهاتف. ويرى الخبراء أن أكثر ما يبعث على القلق في هذا التطبيق، هو أن المستخدم لا يعرف ما سيفعله القائمون على المنصة بصوره، في المستقبل.

ويقول الخبير الرقمي، ستيل جيريان، إن ما يهم منصات مثل هذا التطبيق هو أن تحقق الانتشار حتى تشتريها فيسبوك أو شركات أخرى رائدة مثل جوجل، أما حماية المستخدم فليست واضحة بشكل كافٍ.

أما الذين يتهمون التطبيق بالعنصرية، فيقولون إن إحدى مزاياه تقوم بتبييض الوجه في بعض الأحيان حتى تظهره على نحو أجمل، وهذا الأمر يراه البعض بمنزلة انتقاص من البشرة السمراء.

ويقول المحامي، مايكل برادلي، إن التطبيق لا يفصح عما سيحدث للصور التي تقوم بمعالجتها، في حال قررت يوماً أن تزيل المنصة من هاتفك، لكن ما يوضحه هو أن هذه البيانات المهمة ستذهب إلى أي جهة قد تشتري التطبيق. ويرى رئيس مؤسسة الخصوصية الأسترالية، دافيد فايلي، أن هذا التطبيق يطلب من المستخدم أن يقدم معلومات وبيانات كثيرة، مقارنة بالخدمة البسيطة التي يجري الحصول عليها.

وحذر الدكتور هاني الناظر، أستاذ وعالم الأمراض الجلدية، والرئيس السابق للمركز القومي للبحوث بمصر، من إمكانية وجود شركات أو جهات معينة وراء الترويج للبرامج والتطبيقات الخاصة بتحدي العمر أو «الشيخوخة الإلكترونية»، منوهاً أن هذه الجهات ربما تستهدف الترويج لأدوية معينة تمنع تجاعيد البشرة، أو الترويج لعمليات جراحية في هذا الاتجاه.

تغيير لون البشرة وإضافة تأثيرات للإضاءة

لا يعمل تطبيق «فيس آب» على تحويل صور الأشخاص إلى متقدمين في العمر فقط، وإنما يمكنه تحويل صور أشخاص طاعنين في السن إلى شباب، بجانب إضافة لمسات جمالية على الصور مثل الابتسامة، ووضع اللحية بالنسبة للذكور، أو تغيير لون البشرة.

ويوفر التطبيق إمكانية إجراء تغييرات على الوجوه بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويمكن للمستخدم التقاط صورة لوجهه أو اختيار إحدى المخزنة من معرض الصور في جهازه الذكي، أو حتى من صور المشاركة عبر حسابه في «فيس بوك».

ويوجد في «فيس آب» العديد من أدوات تحرير الصور، مثل إمكانية جمع أكثر من صورة معاً في لقطة واحدة من خلال الاختيار بين أكثر من مخطط للصور، إضافة إلى إمكانية تطبيق فلاتر أو تأثيرات على الصور وتغيير الخلفية، وإضافة تأثيرات للإضاءة، إلى جانب التحكم في السطوع والتباين والتشبع والحدة، أو قص الصورة، ويتيح أيضاً تجربة إضافة وشم وماكياج ومعاينته مباشرة، ثم مشاركة الصور عبر مواقع التواصل.