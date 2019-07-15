شكرا لقرائتكم خبر عن عراقيل الحوثي تجبر لجنة الحديدة على الاجتماع في البحر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن:”الخليج 365”

تأخر وصول وفد ميليشيات الحوثي الانقلابية إلى اجتماع لجنة التنسيق الثلاثية المشتركة الذي انعقد أمس الأحد، على ظهر سفينة أممية في عرض البحر بالمياه المفتوحة بالبحر الأحمر قبالة الحديدة غرب اليمن.

وقال مصدر محلي مسؤول موالٍ للحكومة، إن الوفد الحكومي وصل إلى سفينة أممية، لعقد الاجتماع الثلاثي بين الوفد الحكومي ووفد الحوثيين والوفد الأممي، لاستكمال مباحثات ملف إعادة الانتشار.

من جانبه، قال معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، إن اجتماع لجنة التنسيق المشتركة لإعادة الانتشار على ظهر سفينة في عرض البحر، يأتي بعد إغلاق الميليشيات الحوثية مداخل مدينة الحديدة، وتقييد حركة رئيس اللجنة والبعثة الدولية. واعتبر الإرياني، في تغريدة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، هذا الاجتماع بأنه دليل «فشل ذريع للبعثة والمبعوث الأممي ومؤشر لفشل اللجنة في تحقيق أي تقدم».

وأفاد مراقبون يمنيون، أن الوصول المتأخر لوفد الحوثي بساعات عن موعده يبعث برسالة سلبية متكررة تبني على مقدمات مشابهة تعمدت المماطلة والتأخير والإعاقة على مدى أشهر طويلة منذ انتهاء مشاورات السويد أواخر العام الماضي، وتوقيع اتفاق استوكهولم.. مؤكدين أن ممثلي الحكومة قد يكونون هذه المرة في موضع قوة نسبياً، فعودتهم لطاولة المفاوضات جاء مقروناً بتراجع الأمم المتحدة عن الدعم الذي أبداه مبعوثها إلى اليمن «مارتن جريفيث» للانسحاب الأحادي الذي نفذته الميليشيات من موانئ الحديدة في مايو الماضي.

وربط محللون سياسيون، تعنت ورفض الحوثيين - المزمن - في تنفيذ الاتفاقيات بالدلال الأممي المستمر تجاه الميليشيات والمستمر منذ سنوات، وهو الموقف، الذي أفسد طرقاً كثيرة للحل وسعت من التدهور المريع في الوضع الإنساني في اليمن ككل.

وتوقعوا أن استئناف المفاوضات المتوقفة منذ ثلاثة أشهر، لن تخرج عن سياق الجهود الأممية التي تصطدم كل مرة بتعنت قادة الحوثيين، الذين أكدوا مراراً بأن انسحاب قواتهم من الحديدة أمر بعيد المنال.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أشهر من توقف عمل لجنة المراقبة وآلية تنسيق إعادة الانتشار، ولا يُنتظر أو يُتوقع منه الكثير في ظل معطيات ميدانية شديدة التحفز لاندلاع نيران أكبر وأكثر في جبهات التصعيد الحوثي بلا هوادة داخل مدينة الحديدة وفي الساحل الغربي جنوبي المحافظة، بحسب مصادر ميدانية.

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في غضون ذلك أكدت مصادر مطلعة أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث سيزور الرياض اليوم الاثنين، لإجراء مباحثات مع مسؤولين في الحكومة اليمنية. وتأتي زيارة جريفيث في إطار مساعيه لإحياء العملية السياسية وجهود الأمم المتحدة السلمية في اليمن بعد توقف استمر أكثر من شهرين.

وألمحت مصادر قريبة من الرئاسة اليمنية ،أن الحكومة تدرس حالياً تعليق التزاماتها باتفاق ستوكهولم بسبب خروق ميليشيات الحوثي المستمرة والتي كان آخرها إصدار أحكام بالإعدام في صنعاء بحق ثلاثين مدنياً من الأكاديميين والناشطين والطلبة مدرجة أسماؤهم في قوائم تبادل الأسرى ضمن بنود اتفاق ستوكهولم. (وكالات)

قلق أمريكي من حكم الحوثي بإعدام سجناء سياسيين

أعربت الولايات المتحدة، عن قلقها العميق لقرار الميليشيات الحوثية في اليمن، إعدام 30 سجيناً سياسياً لديها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس في بيان: «إن الولايات المتحدة قلقة جداً حيال الحكم الذي أصدرته الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في التاسع من يوليو (تموز)، بإعدام 30 سجيناً سياسياً في صنعاء».

وأوضحت المتحدثة أنه «من بين هؤلاء السجناء هناك أكاديميون وشخصيات سياسية تم اعتقالهم بناء على تهم لا تستند إلى أي مبررات وبدوافع سياسية» مشيرة إلى أن «بعضهم قيل إنهم تعرضوا للإساءة الجسدية في الاعتقال».

وحثت «الحوثيين المدعومين من إيران، على إلغاء هذه الأحكام ومعاملة السجناء بطريقة إنسانية والتوقف عن الاحتجازات التعسفية».

من جانبه، ندد مجلس القضاء اليمني باحكام الاعدام الجائرة، معتبراً ذلك الحكم وكل ما يصدر عن المحكمة الجزائية بصنعاء، منعدماً لعدم الولاية لمصدري تلك الأحكام.

(وكالات)