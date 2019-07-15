شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض» يُدشن معسكره الخارجي بالنمسا بمشاركة 24 لاعباً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشّن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمس معسكره الخارجي المقام في مدينة سالزبروغ النمساوية في أولى محطات الإعداد للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 والتي ستسحب قرعتها بعد غد الأربعاء في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور مسؤولي الاتحاد القاري وممثلي المنتخبات المشاركة، حيث سيُمثل اتحاد الإمارات لكرة القدم في مراسم سحب القرعة هشام الزرعوني عضو مجلس الإدارة.

وكان الاتحاد الآسيوي أعلن في وقت سابق عن آلية سحب قرعة الدور الثاني من التصفيات التي ستشهد مشاركة 40 منتخباً سيتم توزيعها على ثماني مجموعات بحيث تضم كل مجموعة 5 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، وتقام منافسات هذا الدور خلال الفترة من 5 سبتمبر 2019 وحتى 9 يونيو 2020.

وسيكون المنتخب الوطني على رأس مجموعة لوجوده ضمن المستوى الأول بعد أن حافظ على مركزه 67 عالمياً والسادس آسيوياً حسب التصنيف الأخير للفيفا.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12 منتخباً) إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور النهائي من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022.

وتشهد قائمة المنتخب الوطني في معسكر سالزبورغ تواجد 24 لاعباً قام المدير الفني فان مارفيك باختيارهم للتواجد في هذا المعسكر الذي سيستمر حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري وهم: علي خصيف وسالم راشد وخليفة الحمادي وخلفان مبارك ومحمد العطاس (الجزيرة)، خالد عيسى وأحمد برمان وريان يسلم وبندر الأحبابي ومحمد علي شاكر (العين)، حبيب الفردان وطارق أحمد ومحمد العكبري (النصر)، علي صالح وعلي سالمين (الوصل)، الحسن صالح وعادل الحوسني وماجد سرور (الشارقة)، وليد عباس وماجد حسن وإسماعيل الحمادي وأحمد خليل (شباب الأهلي)، فهد الظنحاني وحسن المحرمي (بني ياس).

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فيما غاب عمر عبدالرحمن لاعب نادي الهلال السعودي لوجوده في معسكر فريقه، وعلي مبخوت لظروف خاصة وزايد العامري الذي لم يلتحق بالتجمع الداخلي بدبي، وتخلو القائمة من لاعبي نادي الوحدة الذي يستعد لخوض مباراتي الذهاب والإياب ضمن دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال آسيا 2019 يوم 5 و12 أغسطس المقبل.

وأدى الأبيض أمس حصتين تدريبيتين على فترتين صباحية ومسائية، حيث شهدت الفترة الصباحية أداء تدريبات خفيفة في صالة الجيمنازيوم التابعة للفندق والجري في المنطقة المقابلة للفندق، فيما شهدت الفترة المسائية والتي اقيمت في أحد الملاعب المخصصة لتدريبات الأبيض بعض التدريبات الخاصة بالجانب البدني.

وكانت بعثة منتخبنا الوطني وصلت إلى سالزبورغ أمس في وقت متأخر بعد أن غادرت مطار دبي عصراً باتجاه مدينة ميونيخ الألمانية في رحلة استغرقت قرابة 6 ساعات بعدها التوجه إلى مقر المعسكر في سالزبروغ عبر الحافلة في رحلة استغرقت قرابة 3 ساعات.

وحرص الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة فان مارفيك على عقد اجتماع مع اللاعبين في دبي بحضور الدكتور حسن سهيل عضو لجنة المنتخبات والشؤون الفنية مشرف المنتخب وإسماعيل راشد مدير المنتخب وكافة أعضاء المنتخب، حيث أكد مارفيك للاعبين على أهمية المعسكر الحالي الذي يُعتبر الأول تحت قيادته بعد أن تعاقد معه اتحاد كرة القدم في شهر مارس الماضي، مشيراً إلى أن تواجده مع الأبيض يحمل تحديات وآمالا وأهدافا واضحة تتمثل في التأهل إلى مونديال 2022 وهو الأمر الذي يتطلب عملاً كبيراً من الجميع.

وأكد الدكتور حسن سهيل أهمية معسكر النمسا الذي يُمثل الانطلاقة الجادة نحو التحضير للتصفيات التي ستنطلق اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل إلى جانب أنه الأول تحت قيادة الجهاز الفني الجديد للمنتخب بقيادة فان مارفيك.

ورحب مشرف المنتخب بالوجوه الجديدة والعناصر الشابة التي تم ضمها إلى المنتخب الأول في الفترة الأخيرة، مؤكداً أن الاختيار شمل عدداً من المواهب الواعدة التي ينتظرها مستقبل مشرق، مؤكداً كذلك ثقته في قدرتهم على تقديم الإضافة المطلوبة للأبيض في المرحلة المقبلة.