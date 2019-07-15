شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل سوداني في السوكي.. وتحفظات على مسودة الاتفاق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: ”الخليج 365”، وكالات

تضاربت الأنباء مرة أخرى أمس الأحد، حول الاجتماع المرتقب بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير للتوقيع على وثيقة الإعلان الدستوري، فيما أفادت مصادر «سكاي نيوز عربية»، أمس، بأن قوى التغيير طلبت من الوسيط الإفريقي تأجيل الاجتماع ليوم غد الثلاثاء، وذلك لمزيد من التشاور فيما بينها حول المسودة، أكد المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق ركن شمس الدين الكباشي عدم تلقي المجلس أي إخطار من الوسيط الإفريقي بشأن تأجيل الاجتماع.

وكانت مصادر قد أشارت بوجود خلافات بين المجلس العسكري وقوى التغيير، وذلك عقب إعلان الوسيط الإفريقي، محمد الحسن ولد لبات، تأجيل مراسم توقيع الإعلان الدستوري بين الطرفين.

ووفق المصادر فإن الخلافات بين المجلس العسكري وقوى التغيير تتعلق بتبعية وإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية، هذا إلى جانب نسب توزيع أعضاء المجلس التشريعي.

كذلك ترفض قوى التغيير توفير حصانة لأعضاء المجلس السيادي.

في السياق، أعلن تحالف قوى الإجماع الوطني، أمس، «عن تحفظات جوهرية حول مضمون الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري الذي تقدمت به الوساطة الإفريقية».

جاء ذلك وفقاً لبيان صادر عن التحالف، أحد مكونات قوى إعلان التغيير.

وقال البيان إن «وثيقة الاتفاق والإعلان الدستوري لا تتناسب مع التأسيس لسلطة مدنية انتقالية حقيقية وتجهض فكرة مشروع قوى إعلان التغيير لإدارة المرحلة الانتقالية».

وتابع «نعلن عن التزامنا بكامل الاتفاق السابق مع المجلس العسكري».

وأضاف «والتزامنا أيضاً بالقرار الصادر من مجلس السلم والأمن الإفريقي، والذي ينص على ضرورة التزام الطرفين بما توصلا اليه من اتفاق فيما مضى وإكمال ما لم يتم الاتفاق عليه وليس بداية التفاوض من جديد بمسلسل لا ينتهي».

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من جانبه، أكد «تجمع المهنيين السودانيين» في بيان أن مسودةَ الإعلان الدستوري «غير نهائية»،وغير مطروحة للتوقيع النهائي بشكلها الحالي، وأشار إلى أنه شرع منذ الجمعة في دراسة الوثيقة وإبداء عدد من الملاحظات المُهمة، بجانب الاعتراضات على بعض نقاطها.

وأكد البيان «على ضرورة تحقيق العدالة والمحاسبة ضد كل مرتكبي الجرائم في حق أبناء شعبنا في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وكجبار وبورتسودان وكافة بقاع الوطن التي شهدت جرائم في حق الشعب، ويتضمن ذلك ضرورة التحقيق في كافة الانتهاكات التي وقعت منذ سقوط المخلوع عمر البشير».

وتابع البيان «أن اللجان الفنية لقوى التغيير أكملت عملها المشترك في تحويل الاتفاقات السياسية بين الطرفين إلى صياغة قانونية محكمة لخصتها في وثيقتين هما وثيقة الاتفاق السياسي ووثيقة الإعلان الدستوري، هاتان الوثيقتان حملتا نقاطاً لم تنجح اللجان الفنية في التوافق على صيغة موحدة لها، فتقرر نقلها إلى وفدي التفاوض من أجل النقاش حولها وحسم النقاط العالقة».

على صعيد متصل، قال جبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة المنضوية تحت الجبهة الثورية، إن الاتفاق الذي تم بين قوى التغيير والمجلس العسكري سارٍ ولا توجد نية لنقضه.

وأشار جبريل، ل«العين الإخبارية»، إلى أن هناك قضايا أساسية لم تجد المساحة الكافية في الاتفاق، لذا يجب مراجعته حتى يصبح قادرا على إدارة المرحلة الانتقالية.

وأوضح أنهم طلبوا من الوسيطين الإفريقي والإثيوبي الاستماع إلى وجهة نظر باقي مكونات قوى التغيير والجبهة الثورية والحركات الأخرى.

ونفى إبراهيم وجود خلافات حتى الآن بين مكونات المعارضة المختلفة. وأشار إلى أن الجبهة تريد أن يكون هذا الاتفاق مفتاح سلام حقيقي شامل ينهي الحروب في البلاد، كما تريد كذلك ضمان وثيقة تحكم الفترة الانتقالية بصورة سلسة.

الى ذلك، قال شهود إن قوات الأمن أطلقت النار على محتجين في السوكي بولاية سنار ، أمس، فيما ذكرت لجنة الأطباء المركزية أن شخصا قُتل برصاصة في رأسه.

وقالت اللجنة في بيان ارتقت روح الشهيد أنور حسن إدريس بمدينة السوكي، بعد إصابته برصاصة في الرأس.

وأضافت اللجنة أن عددا من المحتجين، الذين خرجوا في مسيرة، أصيبوا كذلك في الواقعة ذاتها وأن بعضهم حالته خطرة.