«سجايا» تحتضن إبداعات الموهوبات فنياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم مؤسسة سجايا فتيات الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين برنامجاً صيفياً تحت شعار «في ظل المواهب»، يستمر حتى 8 أغسطس/‏ آب المقبل؛ لتنمية مواهب منتسباتها في مختلف المجالات الفنية والرياضية والإبداعية، وإكسابهن خبرات ومهارات عملية وعلمية جديدة.

وإيماناً منها بأهمية الفنون والإبداع في المسيرة الإنسانية، وبالتزامن مع اليوم العالمي لمهارات الشباب الذي يصادف الخامس عشر من يوليو/‏ تموز، تمضي «سجايا» بدعم وتطوير مهارات وقدرات منتسباتها المختلفة على صعيد الإبداعات الفنية، والرياضية، من خلال تقديم مزيج متكامل من الفعاليات والأنشطة والورش المتنوعة على مدار العام، التي من شأنها أن تثري رغباتهن وتحقق طموحهن، وتساعدهن على الانطلاق في الحياة بعزيمة وثقة كبيرة. وتحظى الفتيات المشاركات في البرنامج الصيفي، بفرصة للتعرف وتعلم حزمة من المهارات والفنون الجديدة، التي من شأنها أن تساعدهنّ على تحديد مساراتهن في الحياة، وتطوير وتنمية قدراتهنّ، وتحديد شخصيّاتهن القيادية، القادرة على رسم ملامح مستقبلها ومستقبل البلاد.

ويقدم البرنامج الصيفي للفتيات 7 مجالات مختلفة، هي: الفنون، والموسيقى، وعلم الحيوان، والإتيكيت الإماراتي، والطبخ، وتعلم اللغة اليابانية والرياضة، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التفاعلية والحماسيّة الشائقة، كما يتضمن رحلات وفقرات ترفيهية متنوعة لإضافة لمسة من المرح والحيوية على البرنامج، والتي تسهم جميعها في اكتشاف مهارات الفتيات المختلفة، وإكسابهن خبرات ميدانية في البرامج المختارة.