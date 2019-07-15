شكرا لقرائتكم خبر عن إسقاط مسيّرتين في مأرب والحوثي يواصل النزيف على جبهة الضالع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

لقي 13 من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم، بينهم قيادي بارز، أمس الأحد، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع، وأعلن الجيش إسقاط مسيّرتين للحوثي في مأرب في وقت شنت مقاتلات التحالف العربي، غارات مكثفة على مواقع الميليشيات في البيضاء.

وذكر موقع «سبتمبر نت» الإخباري، الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة عناصر من الميليشيات التسلل، باتجاه مواقع الجيش في جبهتي «غلق»، و«شخب» في مديرية قعطبة.

وأحبطت قوات الجيش، محاولة الميليشيات الانقلابية، وأجبرتها على الفرار باتجاه مناطق محافظة إب.

وأسفرت المواجهات عن مصرع 13 من عناصر الميليشيات، بينهم قائد ما يسمى بكتائب التدخل السريع المدعو أبو شريف حزام عبدالله مطهر، وجرح آخرين.

وحسب مصادر القوات المشتركة، دارت اشتباكات بين القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، بمناطق عدة في حجر.

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كما شهدت الجبهة، قصفاً عنيفاً نفذتها القوات المشتركة على مواقع المليشيات الحوثية، وتركزت الاشتباكات في جبهات حجر شرقي باجة ولكمة الدوكي والشغادر والزبيريات وباب غلق بشخب بمحافظة الضالع.

وبالتزامن أسقط الجيش طائرتي استطلاع مسيّرتين لميليشيات الحوثي فوق مدينة مأرب، حسب ما أكدته مصادر عسكرية في المدينة، بالتزامن مع تصاعد الاشتباكات بين قوات الجيش والميليشيات في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب (شرق اليمن).

وأكدت مصادر ميدانية، أن ميليشيات الحوثي، دفعت في الآونة الأخيرة بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى جبهة صرواح.

وبدأت الميليشيات بمهاجمة مواقع الجيش اليمني في جبهة صرواح منذ فجر السبت، في محاولة منها لاستعادة السيطرة على معسكر كوفل. وقتل 20 من عناصر ميليشيات الحوثي، السبت، بنيران قوات الجيش اليمني في جبهة صرواح.

وأكد مصدر عسكري يمني، أن مواجهات عنيفة نشبت عقب عملية تسلل باتجاه مواقع الجيش اليمني في ميسرة جبهة صرواح.

وشنت مقاتلات التحالف، غارات على تجمعات لميليشيات الحوثي، في جبهة ناطع شرقي محافظة البيضاء وسط البلاد.

واستهدفت الغارات، تجمعات الميليشيات، في منطقتي «البرك، وباحواص»، في جبهة ناطع. وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، وتدمير آليات تابعة لها. كما لقي 10 من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهم، في غارات جوية بمديرية كتاف شرقي محافظة صعدة.