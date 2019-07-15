شكرا لقرائتكم خبر عن كم من الجرائم أيتها الحرية؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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حبيب الصايغ

مفهوم الحرية هو واحد من أكثر المفاهيم التباساً، وقد شغل الفلاسفة والمفكرين عبر العصور، واحتدمت حوله النقاشات الكبرى في أعظم الجامعات، ما وسم القرون بروح التحدي نحو تحقيق حرية ضرورتها أكيدة، لكنها تتعدد في الأساليب والوجوه، وتفرض نفسها كمشكلة وجودية مصيرية، وغير ذلك تبسيط.

فكيف نتعامل، على الصعيد المجتمعي، مع الحرية كمفهوم وكفعل؟ لا حل للحرية إلا المطالبة بالمزيد منها، لكن القضية لا تترك هكذا على إطلاقها وإلا أدخلتنا في فوضى هي المتاهة بعينها. لا تقال الحرية من دون أن تقرن بالمسؤولية، وغير ذلك تبسيط.

تبسيط أو ادعاء أو وهم، والأحوط ألا تتحول الحرية إلى أداة بطش لدى البعض، فها هي قوى الشر مثلاً تريد أن تخرج على أدنى المتعارف عليه تحت الستار نفسه، فكم من الجرائم ترتكب باسمك أيتها الحرية؟ لا مصادرة أبداً لحرية الفرد في المجتمع، ولا اعتراض على حرية المجتمع ككل، والدعوة المنطقية دائماً إلى الحرية والمزيد منها، لكن المفهوم حين يطرح بعيداً عن المسؤولية، إنما يؤدي إلى دوائر مظلمة، وجدران سوداء كالحة، وأبواب صماء مغلقة بأقفال ثقيلة صدئة، ولا مبالغة.

نعم للحرية، لكنها ليست ذاتها التي تختفي وراءها الأصابع المرتعشة لأصحاب دكاكين حقوق الإنسان، بما فيها تلك المنظمات أحادية المصادر، تلك التي تملأ تقاريرها الأكاذيب والافتراءات والأحكام المسبقة.

نعم للحرية، لكنها ليست تلك التي تتجرأ على القانون، وعلى القضاء وأحكام القضاء، موجهة سهامها إلى المؤسسات المحترمة، نحو تحقيق أغراضها الضيقة الخاصة، فيما احترام القانون والقضاء خط أحمر. المواطن مع القضاء سواء كان الحكم معه أو ضده، وهيبة الدولة من قوة الدولة. نقطة في آخر السطر.

نقطة آخر السطر في الفقرة السابقة لن تمنعنا من الاسترسال: لا يعقل ما يؤسس له اليوم، أو يحاول، من تكريس لحرية عمياء بكماء صماء عرجاء. الحرية، بسبب من طبيعتها، ذات بصر وبصيرة، ولها طريقتها المتفردة في الكشف والاكتشاف. الحرية أن تمتلك عقلك وقلبك وضميرك، وغير ذلك تبسيط، وغير ذلك محاولة لاستعباد الأشخاص والأفكار بدعوى حرية زائفة لا تقوى على الصمود طويلاً.

قل لي ما تعريفك للحرية أقل لك من أنت. هذا محك مهم في كل العصور، وفي عصرنا هذا خصوصاً، عصرنا المحفوف بالمخاطر، والمطوق بحرائق بعضها ظاهر وأكثرها خفي.

دائماً، خصوصاً الآن، علينا أن نعيد الروح إلى الحرية التي نعرفها، حيث الحرية مع المسؤولية حياة، وحيث الحرية خارج المسؤولية موت.

نعم للحرية، لكنها ليست حرية السب والقذف بين الناس، أو التطاول على الرموز. نعم للحرية، لكنها ليست حرية البطش كيفما اتفق، وليست حرية اللسان أو اليد حينما يكونان خارج السيطرة.

كن حراً، كوني حرة، لكن الحرية ليست فقدان عقلك وقلبك. الحرية ليست عبودية الهوى، فهي أول حرف في أبجدية الخراب. الحرية محبة وسلام واحترام، الحرية بناء وطريق. الحرية وجد ووجود ووجدان.

الحرية هي الحرية. نشيد مدوٍّ يبقى على الدهر مهما حاول عازفو النشاز.

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