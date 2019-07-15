فريق أبوظبي بطل العالم لتحدي زوارق الفورمولا2

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أهدى فريق أبوظبي للزوارق السريعة فوزه بلقب العالم للتحدي الكلاسيكي لزوارق الفورمولا 2 إلى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات وإلى شعب الإمارات، وحسم الفريق الإماراتي المخضرم اللقب قبل نهاية الجزء الثاني من التحدي بمرحلة كاملة، وذلك بعد أن حقق أمس الأول لقب سباق المرحلة الأولى من الجولة التي تقام حالياً في مدينة أوجستو في بولندا عن طريق زورق «أبوظبي 35» وصمود الزورق في المركز الأول طوال ست ساعات هي زمن السباق، وحقق الفريق لقب البطولة بعد أن وصل إلى النقطة رقم 40 في الترتيب العام للمنافسة ليحسم بذلك اللقب لمصلحته وللمرة الأولى في تاريخ الإمارات بإحراز أحد أهم الألقاب للاتحاد الدولي للرياضات البحرية، وحقق زورق «أبوظبي 36» المركز الرابع، من خلال المنافسة والتي كانت على أشدها بين 14 زورقاً مشاركاً كي يحافظ على حظوظه في أن يصل إلى منصة التتويج والعالم مع نهاية السباق الثاني والمرحلة الختامية من تحدي أوجستو الذي يأتي كي يكون مكملاً للجزء الأول من التحدي والذي أقيم في مدينة روين الفرنسية في مايو الماضي.

وجاء سباق المرحلة الأولى بانطلاقة صاخبة للزوارق الأربعة عشر المشاركة، ومنذ الدورة الأولى تمكن زورق «أبوظبي 35» والذي بدأ القيادة من خلاله شون تورنتي من تصدر المنافسة والبقاء في المقدمة، وسجل السباق انطلاقة ناجحة ومن دون أي إعادة أو توقف في المسار، ومع مرور أول ساعة ونصف الساعة يقوم «أبوظبي 35» بتبديل ناجح مع المتسابق راشد الطاير، والذي يحافظ على الصدارة أيضاً، ويصل إلى الدورة ذات الرقم مئة وعشرين في مسار السباق.

بعد ذلك تمكن زورق «نوليت 2» الروسي من معادلة عدد الدورات بالوصول للدورة 200 مع زورق «أبوظبي 35» والذي كان يقوده في ذلك التوقيت توليو أباتي، وتأتي الإثارة بين الزورقين بمحاولة استغلال فترة التبديل والتغيير بتوسيع الفارق أكثر بين الاثنين، ومع دخول السباق للرمق الأخير في الساعة ونصف الساعة الأخيرة من المنافسة، دخل المتسابق الموهوب راشد القمزي على زورق «أبوظبي 35» في تبديل أخير، وينجح في توسيع الفارق بينه وبين زورق «نوليت 2» الروسي حيث وصل القمزي الصغير للدورة 290 في حين كان نوليت خلفه في الدورة 287، وتمر الدقائق الأخيرة من المنافسة ثقيلة على الجميع حتى لحظة رفع العلم الشطرنجي والتي أعلنت فوز زورق «أبوظبي 35» بلقب المرحلة الأولى من التحدي بوصوله ل294 دورة، وحل زورق «نوليت 2» في المركز الثاني، وزورق «نافاريك 32» الفرنسي في المركز الثالث.

Advertisements

ومع دخول راشد القمزي على زورق «أبوظبي 35» في الساعة والنصف ساعة الأخيرة من المنافسة، كان عدد الدورات متساوياً بينه وبين زورق نوليت الروسي 2 والذي كان قاب قوسين أو أدنى من الوصول للمركز الأول، وبالرغم من حداثة سنه، إلا أن القمزي الصغير وظف مهارته التي اكتسبها في بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2 كي يقوم بالالتفاف بشكل حاد مع كل بوابة هوائية، وخلال 15 دقيقة كان قد وسع الفارق بينه وبين الزورق الروسي لدورة كاملة، ليكمل السباق بكل اطمئنان وينجح في توسيع الفارق في نهاية المطاف إلى 3 دورات كاملة.

وقال القمزي الصغير: «خضت الجزء الأصعب من السباق وهو الساعة ونصف الساعة الأخيرة، وكنت أريد أن أنهي المنافسة أمام الزورق الروسي بشكل لا أعرض من خلاله الزورق لأي مجازفة، ونجحت في ذلك بتطبيق التعليمات، وأشكر الراديو مان، ناصر الظاهري لا سيما أنه قد قام بإعطائي التوجيهات طوال زمن السباق وإعطائي التعليمات اللازمة لكي أصل معه إلى بر الأمان بأجمل إنجاز».

وساهم ناصر الظاهري راديو مان زورق «أبوظبي 35» في صياغة حلة الفوز المبهرة للفريق وتحقيق الإنجاز العالمي خاصة أنه قد كان في خيمة الراديو مان طوال ست ساعات متواصلة هي عمر السباق، وأكد الظاهري أن الإنجاز الجميل قد تحقق بتضافر جهود كل الفريق معاً والعمل الجماعي للوصول لأجمل نتيجة، وقال: «وفقنا في أن نهدي الوطن إنجازاً رائعاً، نحن الآن نقطف ثمار هذه المشاركة ونفرح بتحقيق الحصاد في هذه البطولة العالمية، والأهم أن نحافظ على اللقب في المواسم القادمة وندافع عنه كي نثبت أحقيتنا وجدارتنا بالفوز».