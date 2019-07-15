المعلا يوجه بتسخير الإمكانيات لتنفيذ محطة تحلية المياه



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أم القيوين:”الخليج 365”



بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتنفيذاً لمتطلبات الخطة الاستراتيجية لتحقيق الأمن المائي، وجّه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بتسخير كافة إمكانيات الإمارة لتنفيذ المشروع دعماً لهذه الاستراتيجية التي ستساهم في تحقيق الاستدامة ودفع عجلة التنمية في الدولة.

وسيساهم تنفيذ هذا المشروع في تعزيز استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 وبرامجها الرئيسية وبما يشجع القطاع الخاص على الاستثمار طويل الأجل في الإمارات.

سيقوم المشروع بتوفير احتياجات المياه الكاملة للقطاع السكاني والتجاري والزراعي والصناعي للمنطقة الشمالية من الدولة، وستواصل الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء تنفيذ رؤيتها التي تتوافق مع رؤية الحكومة الرشيدة في الاستمرار في تحسين البنية التحتية للمرافق الأساسية في الدولة، ومنها مرفقا الماء والكهرباء والاستثمار فيهما وتسخير أحدث التقنيات للنهوض بالتنمية المستدامة.

والجدير بالذكر أن مطور المشروع بدأ أعمال الدراسات الطبوغرافية والجيوتقنية ومسح الأعماق والأثر البيئي للتأكد من عدم وجود تأثيرات للمشروع على الثروة البحرية كما أن المطور بدأ في تحديد مواقع الدخول والخروج تمهيداً للبدء في أعمال تطوير المشروع الذي يشغل 250000 متر مربع.

تأمل الهيئة أن تبدأ شركة المشروع التي ستقوم بتنفيذ إنشاء محطة التحلية البدء في العمل قريباً على أن يبدأ إنتاج المياه في عام 2021، وسوف تقوم الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بتنفيذ شبكة مياه تشمل خطوط نقل رئيسية وخطوط توزيع وخزانات مياه ومحطات ضخ لتغطية كافة مناطق الإمارات الشمالية، وتقدر التكلفة التقديرية لهذه المشاريع حوالي ملياري درهم. كما أن الهيئة ستطرح قريباً منصات إحلال لشبكات المياه القديمة وإنشاء شبكات توزيع جديدة بهدف تخفيض نسبة الفاقد المائي إلى أقصى ما يمكن، وتقدر التكلفة التقديرية لهذه الشبكات 200 مليون درهم.