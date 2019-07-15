تحديثات «خليفة سات» متواصلة بالفضاء طوال عمره الافتراضي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يمامة بدوان

24 إلى 40 ساعة، قد يتطلبها عمل معالجة الصور الملتقطة عبر القمر الصناعي الإماراتي «خليفة سات»، والتي تظهر أدق التفاصيل، أسوة بالأقمار السابقة، الأمر الذي يضع عبئاً على عاتق فريق العمل، المكون من 10 مهندسين، يصلون الليل بالنهار، من أجل تسليم الصورة للمتعامل في وقتها المحدد، وبجودتها الفائقة التي تصل إلى 60 سم، من خلال تطوير برامج، وبشكل يدوي.

وأكد المهندس عمار سيف المهيري، رئيس قسم معالجة الصور في مركز محمد بن راشد للفضاء ل«الخليج»، أن مهندسي المحطة الأرضية لديهم الاستعداد التام لمعالجة صور مسبار الأمل، الذي سيتم إطلاقه العام المقبل لاستكشاف المريخ، إضافة إلى عملهم الحالي في معالجة صور «خليفة سات»، أيقونة العمل الوطني الإماراتي، فضلاً عن تواصل تحديثات القمر الصناعي في الفضاء طوال عمره الافتراضي الذي يمتد خمس سنوات، على الأقل..

أوضح عمار المهيري أن عمل القسم يتمثل في التعامل مع طلبات الصور، سواء من جهات حكومية، أو خاصة، أو جامعات داخل الدولة، وخارجها، إذ إن الطلب على صور «خليفة سات» منذ إطلاقه بتاريخ 28 أكتوبر/‏‏‏‏‏ تشرين الأول الماضي، وحتى اليوم، في تزايد يفوق 100% مقارنة مع صور بقية الأقمار الصناعية مجتمعة، التي أطلقتها الدولة في وقت سابق، وذلك لدقة الصور وجودتها العالية.

وأضاف أن آلية العمل في المحطة الأرضية، تمر في 7 أنظمة، وتشمل استقبال طلبات الصور، ثم تخطيط المهمات، وإرسالها إلى القمر الصناعي من خلال نظام التحكم، يلي ذلك قيام القمر بالتقاط الصور، ومن ثم إرسالها إلى المحطة الأرضية عند مروره مرة أخرى فوق دبي، عن طريق نظام الاستقبال والتخزين، ثم تجري معالجة الصور، وصولاً إلى النظام الأخير، المتمثل في معايرة الصورة والتحقق من جودتها.

وقال إن الصورة الواحدة تتطلب عملاً يستغرق بين 24 ساعة على الأقل، وأسبوع، «أي ما يعادل 40 ساعة»، على الأكثر، بحسب مساحة الموقع، الذي يصل إلى 12x12 كم، حيث هناك عوامل تتحكم في هذه المدة الزمنية، وهي طبيعية ومتعارف عليها على المستوى العالمي.

ارتفاع الطلب

ولفت إلى أن أول صورة التقطت من خلال هذا القمر بجودة فاقت كل التوقعات، كانت لجزيرة نخلة جميرا في دبي بتاريخ 31 أكتوبر الماضي، وهناك صور أخرى ستكون جاهزة في الفترة المقبلة، نظراً لأنها تحتاج إلى فترة لمعالجتها للاستفادة منها، وتزويد المستخدمين بها، إذ إن إجمالي الصور الملتقطة بواسطة «خليفة سات» يفوق ال4000 صورة خلال 8 أشهر فقط، ومن المتوقع ارتفاع الطلب محلياً وخارجياً خلال الفترة المقبلة بنسبة عالية، وذلك يعود لوعي الجهات الخارجية بالتحديد لمدى تقدم أنظمة ودقة «خليفة سات»، مقارنة مع الأقمار الأخرى العالمية.

خطة خمسية

وذكر المهيري أن القمر الصناعي، وضمن خطة بعيدة المدى تمتد لخمس سنوات، سيقوم بتصوير جميع العواصم والمدن الكبرى العالمية، والأحداث المهمة، إلا أن هناك أولوية لتصوير المواقع والمدن في دولة الإمارات كافة، كما أنه وفي حالة حدوث كارثة طبيعية في أي مكان بالعالم، ستكون الأولوية لها، ضمن الجهود المبذولة لتقديم المساعدة في معرفة الأسباب، وتوخي النتائج بالمستقبل، إضافة إلى تصوير الأحداث العالمية، وكان آخرها نادي أولمبيك ليون في فرنسا، تزامناً مع نهائي كأس العالم للسيدات 2019.

وقال إن فريق العمل المكلف بمعالجة الصور عبارة عن 10 مهندسين، يعملون يداً بيد لإنجاز صورة واحدة فقط، التي تتطلب عملاً لساعات متواصلة، وهو عمل نفخر به.

التحكم في القمر

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أكد المهيري أن فريق المحطة الأرضية، والمكون من 20 مهندساً، هو القادر الوحيد على التحكم في القمر الصناعي «خليفة سات»، وهذا يمنحنا ميزة في سرعة الاستجابة لطلبات الصور، وخصوصية المتعامل، من خلال عدم دخول أي جهة ثالثة بيننا وبينه، كذلك سيكون الفريق قادراً على التعامل مع الصور التي سيلتقطها مسبار الأمل عقب إطلاقه في العام المقبل، حيث إن المحطة الأرضية تمثل قلب الحدث في التعامل مع صور الأقمار الصناعية ومسبار استكشاف المريخ.

أطياف مرئية

وحول الصعوبات التي تواجه فريق معالجة الصور، أوضح المهيري أنها تتمثل في عامل الوقت، لكونه يعد أمراً مفصلياً من أجل تهيئة خطة عمل قبل مرور القمر فوق دبي، ومن ثم تهيئة الأنظمة والمعدات للتواصل معه، كذلك المناخ.

وأوضح أن الصورة عبارة عن بيانات، إذ إنه ومن خلال الأقمار الصناعية يتم كشف المجسمات الأقل وضوحاً، بينما بواسطة «خليفة سات» فإن الصور أكثر دقة، حيث يتم التعرف إلى أنواع السيارات والمحاصيل، على سبيل المثال، كما أن صوره أكثر استخداماً لمشاريع البنية التحتية، في حين تصل دقة صور خليفة سات حالياً إلى 70 سم، ومع التقنيات والبرامج، يمكن وصولها إلى 60 سم، وهي أكثر وضوحاً.

وذكر أن القمر الصناعي «خليفة سات» يمر فوق دبي في اليوم الواحد بين 4-5 مرات، ويمكن للمحطة الأرضية الموجودة في مركز محمد بن راشد للفضاء بمنطقة الخوانيج من تزويده بأوامر الصور المطلوب التقاطها، ومن ثم تنزيلها لتتم معالجتها، كما أن لدى المركز محطة احتياطية في القطب المتجمد الشمالي، إذ يمر القمر فوقها 14 مرة في اليوم الواحد.

المعايرة والحالة

وقال إنه في الفترة السابقة خلال فترة التصنيع، كانت التحديثات تتم على «خليفة سات» وهو على الأرض، إلا أنه ومع إطلاقه إلى الفضاء، فإن التحديثات ومعايرة الصورة تجري وهو يدور في الفضاء، كما أنها متواصلة طوال عمره الافتراضي المتوقع 5 سنوات على الأقل، إذ إنه وعقب إطلاقه في الأسبوع الأول، كان التواجد في المحطة الأرضية على مدار ال24 ساعة بشكل متواصل، من أجل التأكد من أرقام «حالات القمر»، ومنها درجة الحرارة، والبطاريات، والتحديثات، والمعايرة، وتحديد الأولويات، وحالة القمر لاستيعاب الصور وغير ذلك الكثير، ومع ذلك أثبت فريق العمل قدرته على العمل في ظروف صعبة، وتحت الضغط وبشكل متميز، من أجل أن نجاح الحلم الإماراتي في قصة تطوير وتصنيع وإطلاق أول قمر بأيد وطنية 100% إلى الفضاء.

نخلة جميرا

ذكر المهندس عمار المهيري، موقفاً طريفاً حدث لدى التقاط أول صورة للقمر «خليفة سات» وكانت لجزيرة نخلة جميرا، حيث إن الفريق أصابته الصدمة، وساد جو من الصمت في اللحظات الأولى لتنزيل الصورة، اعتقاداً منهم أنها تالفة، ولا تظهر فيها أية ألوان، لكونها بدأت تظهر باللون الأسود، من دون أي ملامح لجزيرة النخلة، لكن ما هي إلا ثوان حتى اتضحت الرؤية، وتبين أن السواد يعود للبحر، إذ إن بيانات البحر تتحول إلى اللون الأسود في صور القمر الصناعي.

ويقدم المركز، ودراسات علمية احترافية للصور الفضائية لشركائه، والمتعاملين معه، تضمن حصولهم على رؤية متكاملة وتزودهم بمعلومات دقيقة تفيد صناع القرار، حيث تنقسم تقارير تحليل الصور الفضائية التي يوفرها المركز إلى ثلاثة أنواع، وتشمل التصنيف، من خلال مقارنة بين صور فضائية التقطت سابقاً مع صور أخرى حديثة للمكان نفسه، أو المنطقة نفسها.