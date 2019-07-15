الجيش اليمني يسقط طائرة مفخخة لـ"أنصار الله" حاولت استهداف معسكر في مأرب

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القاهرة — سبوتنيك. وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، إن "الدفاعات الجوية لقوات الجيش تمكنت فجر اليوم، من إسقاط طائرة مسيرة مفخخة للحوثيين فوق معسكر صحن الوطن شمال مدينة مأرب".

وأشار إلى "أن الطائرة المفخخة التي تم إسقاطها ضمن المحاولات المستمرة للحوثيين، استهداف تجمعات ومقرات قوات الجيش وتجمعات المدنيين".

يذكر أن الجيش اليمني كان قد أعلن، الخميس الفائت، إسقاط طائرة استطلاع مسيرة لـ"أنصار الله"، أثناء محاولتها رصد مواقع للجيش في معسكر الدفاع الجوي، شمال غربي مدينة تعز جنوب غربي اليمن.