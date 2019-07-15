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Sputnik
وأشار إلى "أن الطائرة المفخخة التي تم إسقاطها ضمن المحاولات المستمرة للحوثيين، استهداف تجمعات ومقرات قوات الجيش وتجمعات المدنيين".
يذكر أن الجيش اليمني كان قد أعلن، الخميس الفائت، إسقاط طائرة استطلاع مسيرة لـ"أنصار الله"، أثناء محاولتها رصد مواقع للجيش في معسكر الدفاع الجوي، شمال غربي مدينة تعز جنوب غربي اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يسقط طائرة مفخخة لـ"أنصار الله" حاولت استهداف معسكر في مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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