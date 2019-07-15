الرياض: انطلاق تدريب عسكري مشترك مع واشنطن

الرياض/ الخليج 365 أعلنت الرياض، الأحد، انطلاق تدريب عسكري مشترك مع واشنطن، بالمنطقة الشمالية للمملكة. وأوضحت وكالة الأنباء السعودية، أن التدريب المشترك "القائد المتحمس 2019" انطلق بمركز التمارين الرئيسي بمدينة الملك خالد العسكرية في المنطقة الشمالية. Advertisements ويجمع التدريب، وحدات من القوات البرية الملكية السعودية بنظيرتها الأمريكية. ويهدف وفق المصدر السابق إلى "تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بين البلدين، وتبادل الخبرات، ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية". ويستمر التدريب لمدة أسبوعين، في وقت تشهد فيه المنطقة خلال الشهور الأخيرة، تكثيفا في التدريبات العسكرية بشكل لافت.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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