تعرف على حالة #الطقس المتوقعة غدًا الاثنين

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صحيفة الخليج الالكترونية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس غداً الإثنين استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات كلٍ من جازان وعسير والباحة.
في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على الشرقية والرياض ونجران والجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر، والخط الواصل ما بين الليث وجازان، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.
وبالنسبة لدرجات الحرارة فسوف تشهد محافظة الأحساء أعلى درجة حرارة غداً (45 درجة)، وأبها الأدنى (18 درجة).
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